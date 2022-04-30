Ви наша стіна, – колеги-захисники й політики привітали прикордонників

Українські прикордонники 30 квітня відзначають професійне свято. Цього року воно особливе, адже саме прикордонники першими вказали напрям руху російського корабля.

Зі святом оборонців кордону привітали їхні колеги-захисники та українські політики. 24 канал зібрав підбірку з вітань службовців ДПСУ.

Важливо Захисники Маріуполя привітали прикордонників із професійним святом: емоційне відео

Штаб ООС

У штабі Операції об'єднаних сил опублікували привітання командувача Едуарда Москальова. Генерал-майор наголосив, що прикордонники разом зі Збройними Силами стоять на захисті незалежності України. Вони завжди були взірцем патріотизму та відданості українському народу.

Москальов подякував колегам за сумлінне виконання службових обов'язків та високу громадянську позицію. Він також побажав їм усіх благ і швидкої перемоги.

Служба безпеки України

В СБУ наголосили, що саме прикордонники першими вказали напрям руху російського корабля. Тому тепер весь світ знає, куди має рухатися російська армія.

Сталевої волі і незламного духу вам! Разом б'ємо ворога, щоб усі російські окупанти назавжди запам'ятали: український кордон – це межа, за якою їх чекає тільки смерть,

– наголосили в СБУ.

Нагадаємо, напрямок руху російського корабля вказав захисник острова Зміїний та прикордонник Роман Грибов.



СБУ привітала прикордонників зі святом / Фото СБУ

Посольство США у Києві

Американське посольство також долучилося до вітань. У дипустанові назвали прикордонників українськими героями й відзначили їхню відвагу на острові Зміїний. Дипломати наголосили, що зараз службовці ДПСУ боронять Маріуполь.

Нацгвардія

У Національній гвардії підкреслили, що саме прикордонники першими зустріли ворога. Тепер вони пліч-о-пліч з іншими захисниками знищують російських окупантів.

Нехай Ваш героїзм надихає українців, а ваші подвиги назавжди закарбуються на сторінках історії нашої квітучої України. Мирного неба і добра усім нам! Разом переможемо,

– наголосили нацгвардійці.



Нацгвардійці привітали службовців ДПСУ з професійним святом / Фото Нацгвардія

Андрій Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що кордон – це не просто лінія на карті, а межа між життям та смертю.

Ви першими взяли на себе удар російської армії і зараз продовжуєте битися за незалежність України на фронті. Ви знаєте ціну свободи,

– сказав політик.

Він подякував прикордонникам за сміливість та любов до України та наголосив, що бійці ДПСУ – наша стіна.

Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий також подякував прикордонникам: "За рідну землю! За український народ! За свободу! За перемогу!" Міський голова опублікував щемливе відео від ДПСУ про службовців.

Дивіться відео про українських прикордонників:

Редакція 24 каналу також долучається до привітань та дякує нашим прикордонникам за їхню працю й мужність. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям Слава!