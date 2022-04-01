"Ви ницо прикриваєтесь російськими дітьми": ведучі в ефірі емоційно звернулись до Microsoft

Microsoft не виходитиме з ринку Росії повністю, а продовжить співпрацювати з клієнтами, проти яких немає санкцій, зокрема з лікарнями й школами. Через це ведучі 24 каналу звернулись до компанії.

Катерина Соляр та Артем Овдієнко нагадали позицію бренду. Мовляв, вони лише прикриваються російськими дітьми, при цьому не думаючи про українських.

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Овдієнко: Microsoft лиш придумали красиве пояснення

Артем Овдієнко наголосив на тому, що від російської зброї та руками росіян убили 1,5 сотні дітей. Компанія ж тепер шукає привід, як би лишитися на російському ринку й далі заробляти.

Ви придумали красивий слоган і пояснення, чому змушені залишитись на ринку Росії, адже вам шкода російських діточок. А з якого біса вам не шкода українських? Чому ви так ницо прикриваєтесь і не шкодуєте наших?

– риторично запитався ведучий.

Катерина Соляр в ефірі 24 каналу теж різко засудила подібну позицію Microsoft. Мовляв, нехай вони розкажуть про загрозу здоров'я тим людям, які загинули у Маріуполі, Харкові, Ізюмі чи інших українських містах.

"Розкажіть, будь ласка, про безпеку тим дітям, які вже ніколи не підуть у школу. Тим бабусям і батькам, які втратили своїх дітей. Розкажіть їм. Їм буде дуже цікаво вас послухати", – сказала журналістка.

Також ведуча 24 каналу констатувала, що не розуміє, нащо росіянам комп'ютери, коли вони не працюють і їх нереально купити.

Ведучі 24 каналу в прямому ефірі різко звернулись до Microsoft: дивіться відео