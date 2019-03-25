Ви не повірите, але це кінотеатр: захоплюючі фото

Ніякого хрускоту попкорну і вузьких проходів між рядами. Кінотеатр Tivoli, що відкрився нещодавно в англійському місті Бат, втілює собою нову концепцію cinema boutique. Основа проекту – люксовий сервіс і камерна обстановка в стилі приватного клубу.

В епоху безликих мережевих кінотеатрів з нудними інтер'єрами і одноманітними фуд-кортами набирає обертів нова концепція cinema boutique. У зародку тренду – кінотеатр Tivoli в англійському місті Бат, який об'єднав в одному просторі п'ять камерних залів, кафе-бар і затишний ресторан.

Читайте також: В гармонії з природою: проект нового футуристичного фінансового центру у Тбілісі

Оформлення інтер'єрів, так само як і розробкою айдентики для Tivoli, займалася лондонська студія Run for the Hills. На думку Ганни Берлз, яка очолює її інтер'єрний підрозділ, єдиний підхід до всіх аспектів дизайну дозволив створити сильний образ, що запам'ятовується.

Кінотеатр починається з напівтемного холу, оформленого як лобі невеликого готелю. Старовинні сходи з темного дерева ведуть на другий поверх, де розташований бар і лаунж-зона, обстановка якого нагадує швидше домашню вітальню або салон приватного клубу, ніж фойє кінотеатру. Камін, дерев'яний паркет, килими, дивани і крісла з оксамитовими подушками, живопис на стінах і безліч цікавих аксесуарів.

Фотографії, вази, статуетки та інші штучки на полицях, як підкреслюють дизайнери, тут не тільки для антуражу. Звичайно, вони і самі чимось схожі на декорації, і у завзятих кіноманів навіть можуть викликати асоціації з тим чи іншим фільмом.

Але найголовніше, як сподіваються автори проекту, зібрана ними колекція, послужить гостям приводом для бесіди в очікуванні сеансу.

Якщо лаундж і ресторан оформлені в дусі англійської класики, то в барі об'єднали різнорідні мотиви та матеріали. Темне дерево, зістарена мідь і мармур поєднуються з металевою сіткою, простою білою плиткою і світяться трубками в стилі вивісок старих кінотеатрів.

Для кінопереглядів призначені чотири зали на 50 місць кожен з оксамитовими кріслами в відтінках нічного, темно-синього неба і так звана "Режисерська ложа" для дванадцяти глядачів з шкіряними диванами. Замовити напої і легкі закуски можна прямо сюди, не відриваючись від перегляду фільму.