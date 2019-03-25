22:34
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Ви не повірите, але це кінотеатр: захоплюючі фото

      777 Читать новость на русском
      Ви не повірите, але це кінотеатр: захоплюючі фото
      Ви не повірите, але це кінотеатр: захоплюючі фото / Admagazine.ru

      Ніякого хрускоту попкорну і вузьких проходів між рядами. Кінотеатр Tivoli, що відкрився нещодавно в англійському місті Бат, втілює собою нову концепцію cinema boutique. Основа проекту – люксовий сервіс і камерна обстановка в стилі приватного клубу.

      В епоху безликих мережевих кінотеатрів з нудними інтер'єрами і одноманітними фуд-кортами набирає обертів нова концепція cinema boutique. У зародку тренду – кінотеатр Tivoli в англійському місті Бат, який об'єднав в одному просторі п'ять камерних залів, кафе-бар і затишний ресторан.

      Читайте також: В гармонії з природою: проект нового футуристичного фінансового центру у Тбілісі

      Оформлення інтер'єрів, так само як і розробкою айдентики для Tivoli, займалася лондонська студія Run for the Hills. На думку Ганни Берлз, яка очолює її інтер'єрний підрозділ, єдиний підхід до всіх аспектів дизайну дозволив створити сильний образ, що запам'ятовується.

      Кінотеатр починається з напівтемного холу, оформленого як лобі невеликого готелю. Старовинні сходи з темного дерева ведуть на другий поверх, де розташований бар і лаунж-зона, обстановка якого нагадує швидше домашню вітальню або салон приватного клубу, ніж фойє кінотеатру. Камін, дерев'яний паркет, килими, дивани і крісла з оксамитовими подушками, живопис на стінах і безліч цікавих аксесуарів.

      Фотографії, вази, статуетки та інші штучки на полицях, як підкреслюють дизайнери, тут не тільки для антуражу. Звичайно, вони і самі чимось схожі на декорації, і у завзятих кіноманів навіть можуть викликати асоціації з тим чи іншим фільмом.

      Але найголовніше, як сподіваються автори проекту, зібрана ними колекція, послужить гостям приводом для бесіди в очікуванні сеансу.

      Якщо лаундж і ресторан оформлені в дусі англійської класики, то в барі об'єднали різнорідні мотиви та матеріали. Темне дерево, зістарена мідь і мармур поєднуються з металевою сіткою, простою білою плиткою і світяться трубками в стилі вивісок старих кінотеатрів.

      Для кінопереглядів призначені чотири зали на 50 місць кожен з оксамитовими кріслами в відтінках нічного, темно-синього неба і так звана "Режисерська ложа" для дванадцяти глядачів з шкіряними диванами. Замовити напої і легкі закуски можна прямо сюди, не відриваючись від перегляду фільму.

      читайте також
      blog_ava
      Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 офіційно представили в Україні
      сьогодні
      8307
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова
      сьогодні , 22:20 Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова
      254
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      сьогодні , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 1436
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1196
      Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 21:11 Люксембург – Україна: онлайн матчу кваліфікації Євро-2020
      1407
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сьогодні , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 927
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук