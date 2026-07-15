Чи можна обрати місце служби після отримання повістки: у ЗСУ дали чітке пояснення

Отримання повістки для уточнення військово-облікових даних не позбавляє права самостійно обрати місце служби через рекрутинг. Однак це не стосується мобілізаційних розпоряджень.

Про це заявив офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель для РБК-Україна.

Які повістки не позбавляють права обрати місце служби?

За словами Абеля, серед громадян досі поширений міф, що після вручення повістки людина вже не може скористатися рекрутингом. Саме через це багато охочих служити відкладають звернення до рекрутингових центрів.

Він наголосив, що офіційна позиція держави інша: повістка для уточнення облікових даних не обмежує право людини звернутися до рекрутингового центру, обрати конкретну вакансію, бригаду та продовжити оформлення на бажану посаду. Водночас офіцер уточнив, що це стосується лише повісток для уточнення даних. Якщо військовозобов'язаний уже пройшов військово-лікарську комісію та отримав мобілізаційне розпорядження ("бойову повістку") для відправлення до військової частини, скористатися рекрутингом уже неможливо.

Офіцер нагадав, що будь-яку повістку не можна ігнорувати – громадяни зобов'язані прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений час. За словами Іллі Абеля, сучасна система рекрутингу передбачає, що кандидат спочатку обирає спеціальність, посаду та військову частину, а вже потім проходить необхідні офіційні процедури. Це дозволяє врахувати цивільний досвід людини та мінімізувати ризик призначення на іншу посаду.

У 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ зазначають, що рекрутери супроводжують кандидатів на всіх етапах – від першого контакту з військовою частиною до офіційного призначення на обрану посаду, а також підтримують зв'язок після початку служби.

Нагадаємо, Міноборони запровадило новий базовий контракт на 24 місяці для військових і новобранців, який дозволяє служити на небойових посадах, зокрема діловодами, бухгалтерами, кухарями та майстрами. Базове грошове забезпечення становитиме від 30 тисяч гривень на місяць (20 тисяч окладу + 10 тисяч доплати), а під час виконання бойових завдань військові отримуватимуть такі ж виплати, як і бійці бойових підрозділів. Після завершення контракту передбачено відстрочку на шість місяців та додаткові пільги.