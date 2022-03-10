Вибиті вікна, немає опалення та газу: Рубіжне знову під обстрілами окупантів

На Луганщині окупанти 10 березня знову обстріляли Рубіжне. Місто залишилось без електропостачання та мобільного зв'язку.

Наслідки обстрілів Рубіжного

У будівлі виконкому вибито усі вікна. Про це повідомив голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області Роман Власенко.

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Постраждали будівлі лікарні, міського палацу культури – вони також залишились без вікон, внаслідок ворожих обстрілів. Агресор пошкодив і багато житлових будинків.

Місто залишилось без світла та опалення

У місті зараз відсутнє опалення та вода. З газом ситуація краща, але трапляються постійні перебої. Наразі мешканці залишилися зовсім без мобільного зв'язку.

Енергетики не мають можливості приступити до відновлення електропостачання, але сподіваємось, їм це вдасться,

– зазначив Власенко.

Черговий рейс до евакуаційного потягу в Лиман планується 11 березня. Наразі у школі №2 діє волонтерський пункт з гуманітарної допомоги. ДСНС мають створити пункт обігріву.

Наголосимо, що російські окупаційні війська продовжують спроби захопити Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк, але українські військові впевнено тримають оборону.

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