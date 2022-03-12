Вибиваємо з-під російської вояччини її економіку, – Кулеба

Через повномасштабну війну проти України Росія отримала тисячі санкцій від усього світу. Це ускладнить фінансування армії окупантів.

Про це 12 березня сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що українці змогли підірвати основу російської воєнної машини під назвою російська економіка.

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"Завдяки потужним санкціям і роботі із закордонними компаніями, які працювали в Росії, ми вибиваємо з-під російської вояччини її основу. Її економіку", – сказав Кулеба.

Тиск продовжуватимуть

Міністр розповів, що санкції мають далекосяжні наслідки й для суспільних настроїв росіян, і для економічної основи агресії. Він запевнив, що Україна продовжуватиме тиск.

Застосуємо нові санкції проти російських олігархів та політиків і проти російської економіки. Ми не зупинимось, поки не погасимо цей агресивний ядерний реактор,

– заявив Кулеба.

Звернення Дмитра Кулеби: дивіться відео