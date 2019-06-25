Виборчий список "Самопомочі": аналіз кандидатів у депутати, які пройшли реальний праймеріз

Чому варто проаналізувати саме кандидатів у депутати від "Самопомоч"? Тому що голова КВУ Олексій Кошель заявив: "У нас реальних праймеріз не відбулося, за винятком політичної партії "Самопоміч", бо вони справді опитували партійців і проводили таку роботу. Всі інші проекти – це фактична імітація праймеріз". Тож, цікаво подивитись, які обличчя були обрані до списку на єдиних "реальних праймеріз".

Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

Цим цікавий виборчий список "Самопомочі"?

• В списку "Самопомочі" немає артистів, співаків чи коміків. Хоча це зараз модний тренд.

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• На відміну від 2014 року, коли в списку "Самопомочі" не було жодного чинного депутата – були лише "нові обличчя", на цей раз чинні депутати представлені в списку.

Але чи є це проблемою? Справа в тому, що в рейтингу доброчесності всіх депутатів, підготовленому Рухом "Чесно", з топ-25 найбільш доброчесних – цілих 13 депутатів "Самопомочі". Тобто половина. Вони не кнопкодавили, не прогулювали, не фігурували в антикорупційних розслідуваннях, голосували за політичні реформи.

• Ще однією особливістю списку "Самопомочі" є те, що в першій п’ятірці четверо жінок. Єдиний чоловік у п'ятірці – це мер Львова Андрій Садовий. Він не потребує представлення. Садовий – впізнавана особа, яка має за плечима історію успіху в своєму місті.

Аналіз кандидатів у депутати від "Самопомочі"

Садовий не потребує представлення. Він – впізнавана особа, яка має за плечима історію успіху в своєму місті. Однак, особистий рейтинг Садового був суттєво збитий так званою сміттєвою історією. А на президентських виборах Садовий знявся на користь Анатолія Гриценка. Садовий – перший у списку "Самопомочі", на відміну від 2014 року – тоді він був 50 номером.



Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий

Другу позицію в списку "Самопомочі" займає Ольга Квасніцька – депутатка Одеської міськради, яка чинить системний спротив Геннадію Труханову. За результатами діяльності в минулому році вона отримала від Комітету виборців України звання "Найбільш відповідальний депутат".

Наприклад, вона зупинила реалізацію шахрайської і корупційної схеми по впровадженню електронного квитка в Одесі. Також Квасніцька ініціювала передачу в комунальну власність комплексу нежитлових будівель у курортній зоні під створення першого в місті соціального педіатричного центру раннього втручання для дітей з особливими потребами.



Ольга Квасніцька

Третій номер у списку "Самопомочі" – антикорупційна активістка Олександра Дрік. У 2015-2018 роках вона очолювала "Громадський люстраційний комітет", спрямований на очищення уряду від корумпованих чиновників.

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У 2016 році пані Дрік ініціювала створення і координувала коаліцію антикорупційних організацій під назвою "Декларації під контролем" і в рамках цієї структури адвокатувала запуск системи електронного декларування.

Також у 2016 році пані Дрік стала однією з 9 засновників Громадської ради доброчесності – тобто громадського органу, що здійснював моніторинг судової реформи. У 2017 році пані Дрік була обрана членом Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Потім вона була членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро.



Олександра Дрік

Нарешті в 2017-2018 роках пані Дрік працювала консультантом Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. "Самопомочі" дуже пощастило, що така фахова антикорупційна "зірка" вирішила балотуватися до парламенту саме по їхніх списках.

Четвертий номер у списку – Тетяна Бідняк, харківська волонтерка та депутатка обласної ради. З початку військових дій на Донбасі вона здійснювала волонтерську допомогу родинам військових, частинам Збройних сил України і підрозділам МВС.



Тетяна Бідняк

А в обласній раді Бідняк працює в постійній комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО.

Закриває п’ятірку "Самопомочі" віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд. До речі, перша в історії України жінка на такому високому державному посту.



Оксана Сироїд

На шостому місці в списку Віталій Фидрин, ветеран АТО та підприємець із Тернополя. Він переміг у регіональному рейтингуванні кандидатів у депутати. Як колишній військовий, Фидрин хотів би, щоб новий парламент максимальну увагу приділив питанню війни та обороноздатності країни. На його думку, питання відкритого оборонного бюджету – це перший пріоритет.

На сьомому місці в "Самопомочі" Олег Березюк. Цікаво, що на минулих виборах він був 28 номером у списку, але це не завадило йому стати лідером фракції "Самопоміч" у парламенті. Він має надзвичайно високу довіру від Андрія Садового і протягом 5 років він фактично був його очима та вухами у Верховній Раді.

Восьмий номер у списку – Микола Кміть, успішний підприємець і колишній голова львівської ОДА.

Дев’ята в списку – Тетяна Острікова. Вона нагороджена Асоціацією адвокатів України відзнакою "Кращий політик-юрист 2018 року". Також вона підтримує гендерну рівність у політиці та виступає за збільшення кількості жінок на державних посадах.

Десятий номер у списку – Ольга Бабій, віце-президентка Асоціації водоканалів України. Вона є ініціатором та розробником багатьох змін до чинного законодавства в частині вдосконалення тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства.

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Це була лише десятка списку партії "Самопоміч". Просто фізично неможливо, з огляду на час, розповісти детально про всіх кандидатів у депутати. Тому можу лише побіжно сказати, що в другій десятці списку "Самопомочі" – Марія Яковлєва, яка пройшла шлях від простого працівника до гендиректора компанії "Укрнафтагазенерго", депутат Роман Семенуха, депутат Олег Лаврик, голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомив та інші.

Однак, на фоні тотально емоційної виборчої кампанії відкритим залишається питання, наскільки значущими для українців є фахівці з незаплямованою репутацією у виборчих списках. Давайте без ілюзій – українці мають схильність голосувати не стільки за якість людей у списках партій, скільки за харизматичність лідерів партій.