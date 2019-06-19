Садовий закликав кандидатів в депутати оприлюднити декларації

Незабаром "Самопоміч" публічно оприлюднить декларації всіх кандидатів в депутати Верховної Ради. Лідер партії Андрій Садовий закликав інші політсили також це зробити.

Про це політик розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Зазначимо, що сьогодні, 19 червня, партія Андрія Садового подає документи для реєстрації партійних списків у ЦВК. За словами лідера партії, 78 осіб балотуються від "Самопомочі" в округах, 93 – по списку.



"Самопоміч" подає документи для реєстрації в ЦВК

"Хоч це й не є передбачено законодавством, адже вибори позачергові, я закликаю всі партії піти нашою дорогою. Не бійтеся. Покажіть, хто є у вас в списках, покажіть їх декларації", – наголосив Садовий.

Серед тих, хто йде по списку, 32 – це жінки. Для нас дуже важливим є гендерний баланс у партії,

– пояснив міський голова Львова.

Й додав, що напередодні Комітет виборців України підтвердив, що справжні праймеріз були лише в "Самопомочі".

Що таке праймеріз?Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

Крім цього, Андрій Садовий зазначив, що серед 25 найбільш доброчесних народних обранців восьмого скликання ВРУ опинилися 12 членів фракції "Самопоміч".



Найдоброчесніші депутати: інфографіка 24 каналу

"В нас немає артистів чи музикантів. В нас є ті, хто професійно присвятив себе роботі для громад. Це люди, які пройшли вишкіл місцевого самоврядування. Якщо ти був депутатом міської чи обласної ради, в парламенті ти почуваєш себе набагато впевненіше, адже вже є досвід", – пояснив Садовий.

Ми не робили ребрендинг чи ретуш – "Самопоміч" є така, яка є. Нормальна українська партія. Ми маємо достатньо потужний кадровий потенціал, тому в нас було з кого вибирати,

– запевнив політик.

Крім цього, він наголосив, що владі потрібно повернути довіру людей. Тож завданнями нового парламенту є, зокрема, формування якісного уряду, розвиток інфраструктури. Проте питання №1 – це питання війни та миру.

Що відомо про дату проведення виборів до Верховної Ради України?Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час інавгураційної промови 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня. Позачергові вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня. Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.



11 червня Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. Рішення суддів буде оголошено попередньо 20 червня. Якщо Указ Зеленського визнають неконституційним, вибори відбудуться в останню неділю жовтня.