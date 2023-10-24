Вибори у 2024 році: спікер Ради назвав "п'ять ключових проблем" для їх проведення

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав "5 ключових проблем" для проведення виборів в Україні у 2024 році.

Серед них – питання участі військових у голосуванні. Відповідну заяву Стефанчук озвучив на саміті Кримської платформи у Празі. За його словами, в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо проведення і непроведення виборів як на парламентському, так і на президентському рівнях.

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"Ми зараз обговорюємо ці питання, але хочу, щоб всі зрозуміли, що у нас є 5 ключових проблем, які нам треба вирішити", – зазначив Стефанчук і пояснив кожну з них.

5 проблем проведення виборів за версією голови ВРУ:

право військовослужбовців на голосування та висування, право біженців на голосування, як проводити вибори на тимчасово окупованих територіях, фінансування виборів, вільний доступ до медіа.

"Ми не можемо дати Росії скористатися свободою слова в Україні для поширення пропаганди", – додав Стефанчук.

"Важливо, аби не було застою у владі"

Стефанчук додав, що є й інші питання, які стосуються виборів. І всі вони потребують розв'язання для того, щоб реалізувати право громадян на голосування.

Водночас він наголосив, що "дуже важливе, щоб не було застою у владі". З його слів в демократичній країні, якою є Україна, необхідний процес голосування.

Чи можливі вибори у час війни

Очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну.

У РНБО відповіли категорично. Мовляв, жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може.

Також секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна програє війну, якщо проведе вибори.

. Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.