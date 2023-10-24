Вибори у 2024 році: спікер Ради назвав "п'ять ключових проблем" для їх проведення
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав "5 ключових проблем" для проведення виборів в Україні у 2024 році.
Серед них – питання участі військових у голосуванні. Відповідну заяву Стефанчук озвучив на саміті Кримської платформи у Празі. За його словами, в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо проведення і непроведення виборів як на парламентському, так і на президентському рівнях.
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"Ми зараз обговорюємо ці питання, але хочу, щоб всі зрозуміли, що у нас є 5 ключових проблем, які нам треба вирішити", – зазначив Стефанчук і пояснив кожну з них.
5 проблем проведення виборів за версією голови ВРУ:
- право військовослужбовців на голосування та висування,
- право біженців на голосування,
- як проводити вибори на тимчасово окупованих територіях,
- фінансування виборів,
- вільний доступ до медіа.
"Ми не можемо дати Росії скористатися свободою слова в Україні для поширення пропаганди", – додав Стефанчук.
"Важливо, аби не було застою у владі"
Стефанчук додав, що є й інші питання, які стосуються виборів. І всі вони потребують розв'язання для того, щоб реалізувати право громадян на голосування.
Водночас він наголосив, що "дуже важливе, щоб не було застою у владі". З його слів в демократичній країні, якою є Україна, необхідний процес голосування.Довідка. Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.
Чи можливі вибори у час війни
- Очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну.
- У РНБО відповіли категорично. Мовляв, жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може.
- Також секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна програє війну, якщо проведе вибори.