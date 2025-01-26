Відчуваю не у свої тарілці, – Лукашенко поскаржився, що крім нього "нікому йти на вибори"

У неділю, 26 січня, у Білорусі розпочалися вибори президента. На тлі повної відсутності хоча б імітації конкурентності, Олександр Лукашенко поскаржився, що його нікому замінити.

Самопроголошений білоруський лідер розводить руками, бо йому буцімто знову "довелося" брати участь у голосуванні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські медіа.

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Лукашенка "змусили" брати участь у виборах президента

Як зауважив Олександр Лукашенко, всі розуміють, що він "не вічний". Самопроголошений президент Білорусі переконує, що не хотів знову йти на вибори. Лукашенко каже, що місяці три-чотири тому він сказав про це на засіданні Ради Безпеки.

Скільки можна, я 30 років (при владі – 24 Канал). Чисто зовнішньо якось навіть непристойно, я вже себе не у своїй тарілці відчуваю, начебто нікого немає,

– скаржиться Лукашенко.

Схоже, за цей час Лукашенку не змогли "знайти" заміну, бо він знову бере участь у виборах. Окрім диктатора у перегонах за пост беруть участь й інші 4 "кандидати". Проте після таких заяв про "конкуренцію" очевидно, що нас очікують чергові 80+% "підтримки", які намалює новому-старому президенту ЦВК. Ймовірно, попередні результати оголосять уже ввечері.

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що наша держава не визнаватиме Лукашенка легітимним президентом Білорусі.