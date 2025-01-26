"Живе Білорусь": у Варшаві опозиціонери принесли на мітинг опудало Лукашенка

У центрі Варшави, 26 січня, відбувся масштабний мітинг білоруської опозиції проти "псевдовиборів", які влаштував диктатор Лукашенко. Окрім ходи, на сцені виступили й лідери демократичної Білорусі у вигнанні.

Мітингувальники зібралися на площі Трьох Хрестів опівдні, а далі пройшли маршем повз пам'ятник Копернику до Замкової площі. Як саме відбувався мітинг білоруської опозиції – розповідає кореспондентка 24 Каналу.

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Що було на мітингу білоруської опозиції у Варшаві

Люди прийшли на мітинг у Варшаві з біло-червоно-білими прапорами та саркастичними плакатами про білоруського диктатора. Головним символом маршу став великий стяг, який несли аж до фінальної точки кілька десятків людей. Хода пройшла під назвою "Не мій вибір" у день перепризначення на сьомий термін "президента" Лукашенка.



Мітинг білоруської опозиції у Варшаві до "виборів" Лукашенка у Білорусі / Фото Софії Назаренко

"Живе Білорусь!", "Волю політв'язням!", "Лукашенка в ду**, Білорусь в Європу", "Лукашенка до автозака", – скандували учасники акції протесту. На мітинг принесли й опудало, яке ззовні нагадувало білоруського диктатора.



Опудало Лукашенко на мітингу у Варшаві / Фото Софії Назаренко

Більшість з учасників акції намагалися приховати своє обличчя. Це пояснюється залякуваннями з боку білоруської влади та можливим тиском на родичів, які залишилися в країні.

Пізніше на сцені виступила й очільниця білоруської опозиції у вигнання Світлана Тихановська.



Світлана Тихановська виступила на білоруському опозиційному мітингу у Варшаві / Фото Софії Назаренко.

Те, що сьогодні відбувається в Білорусі, вже називають іншими словами. Фарс, комедія, спецоперація. Я вважаю, що одним із найвлучніших визначень усього цього є – знущання. Знущання з виборчої процедури та самої ідеї виборів. Знущання з білоруського народу і міжнародної спільноти. Ми вже чотири роки тому сказали йому (Лукашенку – 24 Канал) наше тверде "ні". І сьогодні, у відповідь на його безладну клоунаду, ми можемо лише повторити це,

– сказала вона.

Мітингувальники вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих білоруських добровольців та політичних в'язнів, які загинули через режим Лукашенка.

Як білоруська опозиція провела мітинг у Варшаві / Фото Софії Назаренко

"Це не мій вибір, не наш вибір, не вибір білорусів, і взагалі це не вибори Це спецоперація щодо чергової спроби Лукашенка перепризначити себе на узурповану посаду президента Республіки Білорусь. Але він уже програв ці вибори: багато країн, парламенти, міністри закордонних справ не визнають це виборами. І ми говоримо, що це фарс, брехня, обман і не визнаємо Лукашенка", – заявив заступник Тихановської Павло Латушко.

Крім того, деякі мітингувальники вийшли з прапорами України та скандували: "Слава Україні".

Увесь мітинг був у біло-червоно-білих прапорах: дивіться відео

Після маршу у Варшаві відбувся форум під назвою "Білоруси гідні кращого". Там, серед білоруських опозиціонерів, відбулась дискусія щодо майбутнього країни.