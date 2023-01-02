Хоче припинення війни: президент Бразилії Лула зустрівся з представницями України та Росії

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва 31 грудня напередодні своєї інавгурації зустрівся з представницями Росії та України. Він закликав припинити війну, яку розв'язала країна-терористка.

Лула склав присягу наступного дня. Він зустрівся зі спікеркою Ради Федерації Росії Валєнтіною Матвієнко та віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко окремо.

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Лула зустрівся з представницями Росії та України

Матвієнко та Свириденко перебували в Бразилії, щоб представляти свої країни на інавгурації Лули. Вони зустрілися з новообраним президентом та майбутнім міністром закордонних справ Мауро Вієйрою.

За словами Лули, він сказав російській представниці, що Бразилія бажає "миру і того, щоб сторони знайшли спільну мову для припинення конфлікту", який почався, коли Москва ввела війська в Україну 24 лютого. Своєю чергою, представниця України привезла бразильському президенту доповідь про ситуацію в країні.

У Бразилії у нас є традиція захищати цілісність націй, і ми збираємося говорити з усіма, з ким тільки можливо, заради миру,

– зауважив Лула.

У грудні він розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним. Головною темою були бразильсько-російські відносини.

Очікують, що Лула відвідає США, Китай і Аргентину на початку свого терміну. Окрім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон можуть відвідати його в Бразилії вже в січні.

Інавгурація президента Бразилії: відео

У Бразилії затримали чоловіка з вибухівкою

Лула 1 січня склав присягу і втретє став президентом Бразилії. Його інавгурація проходила в умовах посилених заходів безпеки.

Деякі з прихильників його опонента заявили, що вибори були сфальсифіковані. Вони закликали до військового перевороту, щоб не допустити повернення Лули до влади в атмосфері вандалізму і насильства.

Напередодні поліція затримала чоловіка, який намагався потрапити на інавгурацію новообраного президента. Його заарештували за виготовлення бомби, яку виявили у вантажівці з авіаційним паливом на в'їзді до аеропорту Бразиліа.

Затриманий зізнався, що намагався посіяти хаос, щоб спровокувати військове втручання. За інформацією ЗМІ, у нього також був ніж.