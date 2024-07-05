Вибори в Британії: головний претендент на пост прем'єра зробив першу заяву, Сунак визнав поразку

У Великій Британії 4 липня відбулися дострокові вибори до парламенту, де, за даними екзитполів, перемогу здобуває Лейбористська партія. На це вже відреагував очільник партії Кір Стармер.

Саме кандидатуру Кіра Стармера розглядають як головного претендента на посаду глави британського уряду. Нинішній прем'єр-міністр Ріші Сунак вже відреагував на свою поразку.

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Як Кір Стармер відреагував на результати екзитполів

Кір Стармер після оголошення результатів екзитполів, зручно вмостившись у своєму кріслі в північному Лондоні, заявив, що ввечері 4 липня, люди в британській столиці і по всій країні висловилися, що вони хочуть змін.

Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це,

– сказав Стармер.

Він додав, що Сполучене Королівство знову відчуває "сонячне світло надії".

"Сонячне світло надії, спочатку бліде, але з кожним днем ​​стає все сильнішим. Знову сяє на країну з можливістю після 14 років (очільництва Торі в британському парламенті – 24 Канал) повернути своє майбутнє", – наголосив претендент на посаду глави британського уряду.

Журналісти Bloomberg також зазначили, що міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Шаппс є одним з кількох високопоставлених міністрів, які, як очікується, 5 липня покинуть парламент.

До цього на користь ліберальних демократів втратив своє місце британський міністр юстиції Алекс Чалк.

Що сказав Суна про поразку на виборах

Нинішній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак визнав свою поразку під час підрахунку голосів. Глава британського уряду сказав, що Лейбористська партія виграла ці вибори, і я "подзвонив серові Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою".

Сунак також сказав, що його партія зіткнулася з "важкою ніччю", і він бере на себе повну відповідальність за результати.

Сьогодні ввечері британський народ виніс витверезний вердикт... і я беру відповідальність за втрату. Багатьом хорошим, працьовитим кандидатам від Консервативної партії, які сьогодні програли... мені шкода,

– зазначив Сунак.

Водночас він також заявив, що у питанні підтримки України з виборами в британський парламент нічого не зміниться, адже нашу державу підтримують обидві партії Сполученого Королівства.

Варто зазначити, що уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.