Лейбористи розгромно виграють вибори у Британії: екзитполи прогнозують 410 мандатів

У Британії 4 липня відбулися дострокові вибори до парламенту. Так, опозиційна лейбористська партія впевнено лідирує у цій гонці.

Згідно з даними екзитполу, лейбористи на чолі з Кіром Стармером отримали 410 місць у новому парламенті. А ось консерватори в цій гонці зазнають значної поразки.

Дивіться також У Британії, ймовірно, буде новий прем'єр: чи вплине це на підтримку України

Лейбористська партія лідирує на виборах у Британії

Так, Консервативна партія отримує 131 мандат. Таким чином, вона втратила здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.

Ліберально-демократична партія посіла третє місце, здобувши 61 мандат.

За нею йдуть партія Reform UK, яка отримує 13 мандатів, далі в списку – Шотландська національна партія (10), "зелені" (2), інші партії та незалежні кандидати (23).



Результати екзит-полу по виборах у Британії / Скриншот bbc.com

Лейбористи Британії збираються прийти до влади

У виданні Reuters зазначили, що згідно з даними екзитполів, Кір Стармер стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії, а його Лейбористська партія має намір отримати значну більшість на парламентських виборах. Там зазначили, що консерватори Ріші Сунака зазнають історичних втрат.

Reuters пише, що прогнозувалося, щоавелдикоб партія Сунака отримає лише 131 місце, що є найгіршим результатом на виборах у її історії, оскільки виборці "покарали їх за кризу вартості життя та роки нестабільності та внутрішньої боротьби, які бачили 5 різних прем'єр-міністрів після голосування за Brexit, що відбувся у 2016 році".

Джон Кертіс, найповажніший соціолог Британії, сказав ВВС, що "багато шкоди Консервативній партії сьогодні завдано реформами, навіть якщо виявиться, що виграє саме Лейбористська партія".

Проте екзитпол показує, що загалом виборці у Британії перемістили підтримку до лівоцентристів, на відміну від Франції, де ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" здобула історичні успіхи на виборах минулої неділі.

У виданні вказують, що прогнозували провал не лише консерваторів. Відповідно до прогнозів, Шотландська національна партія, яка виступає за незалежність, отримає лише 10 місць, що є найгіршим показником з 2010 року після періоду безладів, у результаті якого 2 лідери пішли у відставку трохи більше ніж за рік.

Reuters пише, що протягом останніх 6 виборів у Британії лише один екзитпол помилився. Там зазначили, що вже офіційні результати проведених виборів будуть відомі протягом кількох годин.

Якщо цей екзитпол правильний, то це історична поразка Консервативної партії, однієї з найстійкіших сил, які ми бачили в політичній історії Великої Британії,

– Кейран Педлі, директор з досліджень Ipsos, який проводив екзитпол.

Видання зазначає, що, якщо результати екзитполу підтвердяться, це стане неймовірним поворотом для Стармера та лейбористів, які, за словами критиків і прихильників, зіткнулися з екзистенційною кризою всього 3 роки тому, коли, здавалося, втратили свій шлях після краху в 2019 році.

Проте серія скандалів, особливо викриття вечірок на Даунінг-стріт під час карантину через COVID, підірвала тодішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Також катастрофічне шеститижневе прем'єрство Ліз Трасс, яке послідувало за тим, як Джонсон покинув свою посаду наприкінці 2022 року, закріпило падіння, і "Сунак не зміг зробити жодного удару в лідерстві Лейбористської партії в опитуваннях".