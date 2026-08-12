Вибори до Держдуми Росії: Кремль готує масштабні фальсифікації на ТОТ

21 вересня у Росії відбудуться вибори у Держдуму. "Голосувати" зможуть і мешканці окупованих регіонів України.

Росія готується масово фальсифікувати результати виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як на ТОТ пройдуть вибори до Держдуми?

За словами Коваленка, адміністрація Путіна поставила завдання забезпечити явку на ТОТ на рівні понад 65 – 70%, а партії "Єдина Росія" — щонайменше 70% голосів.

Самі ці вибори є незаконними, однак Кремль хоче використати їх, щоб створити видимість легітимності окупації українських територій.

Водночас у Росії вибори проходять на тлі повної підтримки війни проти України. Усі основні політичні сили виступають за продовження бойових дій.

Антивоєнну партію "Яблуко" показово усунули від виборів, щоб вона не набрала значний відсоток голосів.

Коваленко зазначає, що це свідчить про страх Кремля перед антивоєнними настроями.

Водночас у Росії дедалі більше людей виступають проти продовження війни. Найбільше таких настроїв помітно в регіонах, але вони є і в Москві, де негативно реагують на можливу нову мобілізацію. Втім, наразі ці люди не готові виходити на організовані протести.

Однак, як зазначає Коваленко, подібні настрої свого часу також накопичувалися в СРСР і стали одним із факторів його розпаду.

Нагадаємо, що за даними розвідки, Володимир Путін планує після виборів до Держдуми провести масовану мобілізацію. Російський диктатор планує набрати до війська до 500 тисяч солдатів. Очікується, що оголошення мобілізації не буде – вона відбуватиметься приховано.

Окрім того, Кремль має намір розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейців.