Повна відсутність опозиції: політолог детально пояснив процес виборів у Росії

З 18 по 20 вересня у Росії пройдуть вибори до Держдуми. Тим часом Юлія Навальна закликала росіян голосувати за партію "Яблуко", адже, на її думку, це буде "безпечним протестом для росіян". Однак саме такі слова фактично легітимізують процес виборів.

Це доводить відсутність російської опозиції. Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що російський диктатор й надалі буде отримувати бажану кількість голосів і для партії, і згодом для себе на президентських виборах.

Вибори у Росії

Політолог зауважив, що цього тижня один з лідерів партії "Родіна" і один з пропагандистських голосів Кремля Журавльов подав позов до Верховного суду Росії щодо дискваліфікації партії "Яблуко", роблячи з неї ядро опозиційності.

Хоча насправді весь передвиборчий процес у них перетворився в мілітарну пропаганду. Будь-які заклики про зупинку війни повністю присікаються. Є намагання створити загальносуспільне схвалення майбутньої політики Путіна,

– наголосив він.

Чаленко схарактеризував вибори у Росії

Очевидно, що через 4 роки і під час президентських виборів для російського диктатора "намалюють" будь-які цифри. Звичайно, що рівень підтримки партії "Єдина Росія" падає, але завдяки тотальній кампанії результат буде не менш фейковим за вже легендарні 146%, які свого часу були на одних із загальнонаціональних виборів країни-агресорки.

За словами Чаленка, у цьому є велика проблема – після виборів до Держдуми Кремль може проголосити нову хвилю мобілізації. Політолог припустив, що це може відбутись і раніше, адже хвиля незрозумілої хворої ейфорії, яку намагається розкрутити Москва, жодним способом не зіставляється з тими реаліями, які є, не зіставляється зі збільшеною ефективністю українських атак.

Тобто українська армія за допомогою Deep strike намагається вибити Путіна з колії війни, а він завдяки цій кампанії навпаки демонструє, що хоче воювати і далі.