Трамп зовсім скоро втрапить в халепу: все залежить від виборів до Конгресу

Проміжні вибори до Конгресу визначать американське політичне життя на подальші кілька років. Є висока ймовірність, що в Трампа почнуться проблеми. Але варіант імпічменту насправді малоймовірний.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. Згідно з чинними прогнозами демократи мають високі шанси взяти більшість у Палаті представників. Щодо Сенату насправді є питання. Однак поки не варто заглядати у прогнози. Станом на зараз більшість і в Палаті представників, і в Сенаті контролюють республіканці.

В якому випадку у Трампа почнуться проблеми?

Як наголосив Олещук, якщо демократи візьмуть більшість в Палаті представників, то цілком ймовірно почнуться розслідування діяльності Трампа, можливого іноземного впливу тощо. Все може дійти до процедури імпічменту. Це вже траплялося двічі.

Навряд чи процедура імпічменту буде доведена до кінця. Для цього потрібно не лише 51% голосів в Палаті представників, а й дві третини голосів Сенату. Очевидно, що в демократів не буде такої переваги. А демократи навряд чи проголосують за імпічмент Трампу,

– сказав Олещук.

Найімовірніше, після виборів до Конгресу в разі перемоги демократів почнеться "холодна війна" між американськими органами влади. Кожен почне заважати кожному. В Трампа почнуться проблеми з бюджетом, адже його ухвалює Конгрес. Також почнуться розслідування щодо представників його адміністрації. Трамп явно спробує натиснути у відповідь, що зрештою спричинить проблеми з дієздатністю американських інститутів.