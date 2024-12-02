Парламентські вибори у Румунії: хто лідирує після підрахунку 99% голосів

У неділю, 1 грудня у Румунії відбулися парламентські вибори. Наразі підрахували 99% голосів.

Загалом у виборах взяли участь 39 партій та 19 організацій національних меншин. Про це повідомляє Digi24, передає 24 Канал.

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Яка партія є лідером у кількості голосів

Станом на 07:00 2 грудня, після підрахунку 99% голосів, лідирує соціал-демократична партія із кількістю голосів у 22,74%. На другому місці ультраправа партія Альянс за об'єднання румунів (AUR) із 18,14% голосів.

Варто зазначити, що соціал-демократична партія є керівною румунською партією. Її представник Марчел Чолаку обіймає посаду прем'єр-міністра країни. Минулого тижня на президентських виборах Чолаку не пройшов у другий тур, хоча в опитуванні напередодні голосування першість віддавали саме йому.

Натомість AUR є опозиційним ультраправим альянсом, що демонструє виразні антиукраїнські настрої. Очолює партію Джордже Сіміон.

Національна ліберальна партія (PNL), що є партнером соціал-демократів по коаліції, отримала 14,44% голосів, а опозиційний Союз порятунку Румунії (USR) – 11,96%.

Зазначимо, що Союз порятунку очолює прозахідна опозиціонерка Елена Ласконі. Вона здобула друге місце на президентських виборах й у другому турі змагатиметься з ультраправим та проросійським політиком Келіном Джорджеску.

Два ультраправі угрупування, S.O.S. Romania і POT, отримали 7,6% і 6,3% голосів відповідно, етнічна угорська партія UDMR – 6,5% голосів.

24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. Жоден із кандидатів не зумів набрати понад 50% голосів, тому відбудеться другий тур. Найбільше виборців, а саме 22,83%, проголосували за ультраправого та проросійського політика Келіна Джорджеску.