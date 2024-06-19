Найближчим часом НАТО може призначити нового генсека: у кого найбільші шанси

Новим генеральним секретарем НАТО, скоріше за все, стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Його підтримали майже всі країни-члени Альянсу. Залишається, щоб президент Румунії зняв свою кандидатуру з перегонів.

Нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання щодо вибору нового генсекретаря вже майже завершено. Він також підтримав Рютте, назвавши його "сильним кандидатом".

Дивіться також У Білому домі сказали, за якої умови Україна вступить до НАТО

Чому генсеком НАТО стане Рютте

Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.

Раніше його призначення блокувала Угорщина. Однак нещодавно Віктор Орбан написав у соцмережі Х, що Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Рютте пообіцяв Орбану, що у випадку його призначення Угорщина не братиме участі в діяльності НАТО в Україні й угорські кошти не використовуватимуться для її підтримки.

Після цього під час спільної пресконференції з держсекретарем США Блінкеном Столтенберг вперше публічно заявив, що найбільше шансів на посаду наступного очільника Альянсу має саме Рютте.

Після сьогоднішнього оголошення прем'єр-міністра Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в НАТО щодо обрання наступного генерального секретаря,

– пояснив Столтенберг.

Залишився один маленький крок

Тепер незначною перепоною для призначення Рютте на посаду генсека залишається Румунія, оскільки її президент Клаус Йоганніс також бере участь в перегонах.

Однак джерела NOS повідомляють, що "найближчим часом" він зніме свою кандидатуру. Це повністю відкриє шлях Марку Рютте на шляху до поста. Якщо, звичайно, будь-яка інша країна-член Альянсу не змінить своє позитивне рішення щодо нідерландського прем'єра, що навряд трапиться.