Розгромлені дільниці, бійки, масові вкиди бюлетенів: вибори у Грузії проходять неспокійно

У Грузії у суботу, 26 жовтня, розпочалися парламентські вибори, які можуть стати вирішальними для країни. Втім, проходить голосування надто неспокійно.

На дільницях зафіксовані провокації, погроми, бійки, масові вкиди бюлетенів. Відео, як проходять вибори, показали грузинські видання Interpressnews і Sova.

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Як проходять вибори у Грузії

Передбачається, що ці парламентські вибори визначать курс Грузії на довгі роки. Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе назвав їх "референдумом за війну чи мир". А нинішня президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що у випадку перемоги проросійської партії "Грузинська мрія" її можуть заарештувати.

Тим часом на дільницях фіксують бійки та масові вкиди бюлетенів. Зокрема, в окрузі Марнеулі один з чоловіків вкинув до урни пачку бланків. Після цього там сталася фізична сутичка.

Чоловік вкинув до урни пачку бюлетенів: дивіться відео

Ексомбудсменка Грузії Ніно Ломджарія розповіла, що напали на спостерігача, який зафіксував цей інцидент на камеру.

Також очевидці кажуть, що бачили, як на одного виборця видавали декілька бюлетенів.

На виборчих дільницях у Грузії зафіксовані бійки: дивіться відео

А в одному із міст на заході країни чоловік розгромив виборчу дільницю.

Розгромлена дільниця у Грузії: дивіться відео

У ЦВК Грузії відреагували на провокації

На порушення відреагували у ЦВК Грузії. Голова комісії Георгій Каландарішвілі після публікації відео із масовим вкидом бюлетенів закликав Міністерство внутрішніх справ "якнайшвидше здійснити відповідні процедури", Марнеульську районну виборчу комісію – терміново розібратися в ситуації та ухвалити відповідне рішення.

У ЗМІ та Інтернеті поширюється інформація про те, що на 69-й виборчій дільниці Марнеулі до урни для голосування було вкинуто бюлетені. Це тривожна інформація,

– зазначив він.

Глава ЦВК Грузії також наголосив, що "не дозволить таким маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми вклали в день виборів".

"Наскільки мені відомо, за цим фактом МВС порушило кримінальну справу. Я хотів би попросити Міністерство якнайшвидше реалізувати відповідні процедури, щоб надати громадськості об'єктивну, точну інформацію в межах нашої компетенції", – сказав Каландарішвілі.

Він зауважив, що такі випадки "завдають шкоди виборчому середовищу, репутації інституції та викликають питання про результати".