Вибори президента у Хорватії: є два фаворити

У Хорватії проходять вибори президента. Ймовірно, остаточне рішення стане відомим тільки після другого туру, який має відбутись у січні.

У Хорватії 29 грудня обирають президента. Про це пише 24 Канал із посиланням на Vienna.at.

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Шанси мають два кандидати

Всього участь беруть 8 кандидатів, проте шанси вийти у другий тур мають лише двоє. Зокрема, чинний президент Зоран Міланович, який вважається фаворитом, і кандидат від консервативної керівної партії HDZ Драган Пріморац.

На відміну від попередніх виборів 5 років тому, коли боротьба залишалася напруженою до самого кінця, станом на сьогодні вибори здаються передбачуваними. Будь-який результат, окрім перемоги Мілановича, буде несподіванкою. Чинний президент є фаворитом як у першому турі, так і у другому.

Другий тур, ймовірно, буде потрібен, адже жоден із кандидатів не набере абсолютної більшості у першому. Виборчі дільниці будуть відкриті з 7:00 до 19:00 за місцевим часом.

Другий тур заплановано на 12 січня.