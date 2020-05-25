Вибори в Києві: чому Слуга народу висуне в мери Олександра Ткаченка

Місцеві вибори стрімко наближаються, і "Слузі народу" потрібно визначатися зі своїм кандидатом у Києві. Скоріш за все, зважаючи на певні аргументи, ним стане Олександр Ткаченко.

"Слуга народу" висуне на посаду мера столиці саме Олександра Ткаченка. Про це йдеться у статті видання "Наш Киев".

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У 2019-му Ткаченко майже вигнав Віталія Кличка з київської мерії. Експерти вважають, що друга спроба за умови повної підтримки з боку президента Зеленського і партії "Слуга народу", буде вдалою.

Які аргументи за підтримку саме Ткаченка?

Президент Володимир Зеленський особисто довіряє Олександру Ткаченку. Ця результат співпраці "Кварталу 95" і телекомпанії "1+1", якою керував Ткаченко. Президент цінує управлінський досвід Ткаченко, а з інтерв'ю Яніни Соколової ясно, що ідея з новорічним зверненням Зеленського належить саме Ткаченко.

Сам Ткаченко називає свої відносини із Зеленським дружніми. За словами джерела видання в Офісі Президента, Зеленський також високо цінує високу надійність Олександра Ткаченко.

На відміну від інших потенційних кандидатів на партійних праймеріз, він жодного разу публічно не поставив під сумнів авторитет президента і довіру до нього українців. Отже, Ткаченко для Зеленського – політичний партнер, на якого можна покластися.

Рейтинг Олександра Ткаченка. Згідно з даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у квітні 2020 року, за умови проведення виборів найближчим часом Ткаченко підтримали б 8,8% киян. Експерти вважають такі стартові позиції досить непоганими.



Ткаченкові особисто довіряє Зеленський / Фото depo.ua

Якщо Ткаченко стане єдиним кандидатом від "Слуги народу" і отримає повну публічну підтримку президента Володимира Зеленського, його рейтинг стрімко зростатиме. В цьому випадку Олександр Ткаченко гарантовано виходить у другий тур на двобій із Віталієм Кличком.

До слова На виборах мера Києва я підтримаю кандидата від "Слуги народу", – Зеленський

Рейтинг інших потенційних кандидатів від президентської партії є нижчим за статистичну похибку (а це зазвичай 2 – 2,5% – 24 канал). Більш того, соціологи відзначають, що саме Ткаченко найскладніший конкурент для Кличка в другому турі виборів. Джерела повідомляють, що і серед партійців у нього найбільша підтримка.

Високий авторитет Ткаченка в українських і столичних бізнес-колах. За прогнозами експертів, до жовтня 2020 року в Україні очікується серйозний економічний спад у всіх секторах. Це означає масові банкрутства підприємств, особливо серед малого та середнього бізнесу, а також високий рівень безробіття.

В таких умовах всебічна підтримка бізнесу і вміння знайти спільну мову з підприємцями – важливі для майбутнього кандидата в мери Києва. Олександр Ткаченко керує гуманітарних Комітетом ВРУ.

Саме він розробив законопроєкт № 3377 про підтримку креативних індустрій.

У складі робочої групи при Кабміні він курує питання допомоги малому та середньому бізнесу, який складає майже 54% ВВП України.

Очевидно, що посаду мера для нього не політична, а ідейна історія. Вже зараз він разом з активістами бореться з забрудненнями, які провокує Дарницька ТЕЦ, працюючи на вугіллі. Розкриваючи схеми столичної влади, він паралельно готує повноцінну екологічну стратегію для Києва.