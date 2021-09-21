Однак подача документів не є гарантією того, що кандидата зареєструють. Відповідно до правил, рішення про реєстрацію чи відмову мають ухвалити протягом 5 днів.

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Хто став першим кандидатом

З журналістами про це спілкувалася голова територіальній виборчої комісії Олена Мавієнко. За її словами перший пакет необхідних документів приніс голова місцевого осередку Нацкорпусу Костянтин Немічев.



Костянтин Немічев прийшов до виборчої комісії / Фото Суспільного

Однак він не єдиний, хто там був. Згодом завітав для реєстрації й колишній мер Харкова та одіозний проросійський політик Михайло Добкін. Він заявив журналістам, що основним його мотивом є "продовження усього доброго, що було зроблено у місті".



Михайло Добкін подає документи до виборчої комісії / Фото Суспільного

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