Однак подача документів не є гарантією того, що кандидата зареєструють. Відповідно до правил, рішення про реєстрацію чи відмову мають ухвалити протягом 5 днів.
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Хто став першим кандидатом
З журналістами про це спілкувалася голова територіальній виборчої комісії Олена Мавієнко. За її словами перший пакет необхідних документів приніс голова місцевого осередку Нацкорпусу Костянтин Немічев.
Костянтин Немічев прийшов до виборчої комісії / Фото Суспільного
Однак він не єдиний, хто там був. Згодом завітав для реєстрації й колишній мер Харкова та одіозний проросійський політик Михайло Добкін. Він заявив журналістам, що основним його мотивом є "продовження усього доброго, що було зроблено у місті".
Михайло Добкін подає документи до виборчої комісії / Фото Суспільного
Коротко про вибори мера в Харкові
- Минулого разу очільника міста там обирали 25 жовтня 2020 року жителі. Тоді ним втретє поспіль став Геннадій Кернес. Проте до моменту проголошення мером, політик майже 2 місяці взагалі не з'являвся на публіці.
- Перше засідання нового скликання міської ради провели 9 грудня. Представники мера тоді сказали, що Кернес з'явиться на публіці в кінці місяця.
- Проте цього так і не трапилося, оскільки 17 грудня 2021 року повідомили, що Геннадій Кернес помер. Причиною назвали ускладнення коронавірусу.
- Повноваження покійного мера офіційно припинили тільки 24 лютого 2021 року.
- У Раді тоді повідомили, що вибори мера Харкова можна призначити на березень. Проте це не змогли зробити через кілька бюрократичних тонкощів. Тому їх вирішили провести 31 березня.