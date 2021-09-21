Однак подача документів не є гарантією того, що кандидата зареєструють. Відповідно до правил, рішення про реєстрацію чи відмову мають ухвалити протягом 5 днів.

До теми Подорожчала посада мера Харкова: назвали розмір застави кандидатів

Хто став першим кандидатом

З журналістами про це спілкувалася голова територіальній виборчої комісії Олена Мавієнко. За її словами перший пакет необхідних документів приніс голова місцевого осередку Нацкорпусу Костянтин Немічев.

Реєстрація кандидатів на мери Харкова
Костянтин Немічев прийшов до виборчої комісії / Фото Суспільного

Однак він не єдиний, хто там був. Згодом завітав для реєстрації й колишній мер Харкова та одіозний проросійський політик Михайло Добкін. Він заявив журналістам, що основним його мотивом є "продовження усього доброго, що було зроблено у місті".

Реєстрація кандидатів на мери Харкова
Михайло Добкін подає документи до виборчої комісії / Фото Суспільного

Коротко про вибори мера в Харкові

  • Минулого разу очільника міста там обирали 25 жовтня 2020 року жителі. Тоді ним втретє поспіль став Геннадій Кернес. Проте до моменту проголошення мером, політик майже 2 місяці взагалі не з'являвся на публіці.
  • Перше засідання нового скликання міської ради провели 9 грудня. Представники мера тоді сказали, що Кернес з'явиться на публіці в кінці місяця.
  • Проте цього так і не трапилося, оскільки 17 грудня 2021 року повідомили, що Геннадій Кернес помер. Причиною назвали ускладнення коронавірусу.
  • Повноваження покійного мера офіційно припинили тільки 24 лютого 2021 року.
  • У Раді тоді повідомили, що вибори мера Харкова можна призначити на березень. Проте це не змогли зробити через кілька бюрократичних тонкощів. Тому їх вирішили провести 31 березня.