Він не є автоматичним кандидатом у мери Києва, – Кравчук про Тищенка
Микола Тищенко очолив столичний осередок "Слуги народу". Однак це не має ніякого стосунку до балотування у мери Києва. Тищенко завдяки цьому призначенню не став автоматичним кандидатом.
Про це в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі заявила нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що відбір кандидатів у мери Києва ще триває.
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"Це не означає, що він є автоматичним кандидатом у мери Києва, абсолютно ні. Цей внутрішній відбір за участі навіть зовнішніх кандидатів триває. Я думаю, у найближчі тижні ця інтрига розвіється і закінчиться", – сказала Кравчук.
Вона пояснила, що Тищенко найбільше з усіх хотів очолити столичний осередок партії.
Також Кравчук запевнила, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не балатуватиметься у мери Києва, як планував. "Він зосередився на міністерстві, не претендуватиме на виборчу посаду", – сказала Кравчук.
Що відомо про вибори мера Києва?Чергові вибори мера Києва і Київради відбудуться 25 жовтня 2020 року. Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу". Згідно з дослідженнями кількох соціологічних груп, найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.
Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу