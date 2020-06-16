Микола Тищенко очолив столичний осередок "Слуги народу". Однак це не має ніякого стосунку до балотування у мери Києва. Тищенко завдяки цьому призначенню не став автоматичним кандидатом.

Про це в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі заявила нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що відбір кандидатів у мери Києва ще триває.

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"Це не означає, що він є автоматичним кандидатом у мери Києва, абсолютно ні. Цей внутрішній відбір за участі навіть зовнішніх кандидатів триває. Я думаю, у найближчі тижні ця інтрига розвіється і закінчиться", – сказала Кравчук.

Вона пояснила, що Тищенко найбільше з усіх хотів очолити столичний осередок партії.

До слова. Київський обласний осередок партії "Слуга Народу" очолив нардеп Олександр Дубінський. Його кандидатуру затвердила Вища рада партії 14 червня 2020 року.

Також Кравчук запевнила, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не балатуватиметься у мери Києва, як планував. "Він зосередився на міністерстві, не претендуватиме на виборчу посаду", – сказала Кравчук.

Що відомо про вибори мера Києва? Чергові вибори мера Києва і Київради відбудуться 25 жовтня 2020 року. Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу". Згідно з дослідженнями кількох соціологічних груп, найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.



Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

