Готували повстання після виборів: у Молдові затримали 3 силовиків з Придністров'я
- У Молдові затримали трьох чоловіків, які готували заворушення після парламентських виборів, двоє з них є співробітниками силових структур Придністров'я.
- Під час обшуків у затриманих виявили піротехнічні та займисті предмети.
28 вересня у Молдові відбулися вибори до парламенту. Проходили вони не без ексцесів. Кишинів повідомляв про випадки кібератак на виборчу інфраструктуру та хибні попередження про мінування дільниць.
Також стало відомо про затримання 3 чоловіків, які готували заворушення після виборів, передає 24 Канал із посиланням на поліцію Молдови.
Що відомо про затримання заколотників у Молдові?
Серед них – двоє братів, за якими офіцери стежили майже 2 місяці. Вони, ймовірно, є співробітниками силових структур Придністров'я. За версією слідства, вони керували групами заколотників, відповідали за їхню координацію та логістику.
Під час обшуків у затриманих виявили низку предметів, зокрема піротехнічних і займистих. Їх зловмисники планували використати для залякування натовпу та створення хаосу.
У поліції нагадали, що правоохоронці, прокурори та спецпризначенці проводять дії у межах кримінальної справи, відкритої за фактом підготовки до дестабілізацій та масових заворушень одразу після завершення виборів і під час завтрашнього протесту в столиці.
Зауважимо, що лідер проросійських сил у Молдові Ігор Додон вже заявив журналістам, що на парламентських виборах переможе його партія "Патріотичний блок". Політик анонсував на 12:00 29 вересня "мирний протест" та додав, що "треба захистити перемогу".
Зверніть увагу! Після опрацювання 77, 13 відсотка бюлетенів лідирує правляча партія Санду "Дія і Солідарність, на другому місці – проросійська партія "Патріотичний блок". Розрив становить 17 відсотків голосів.
Що відомо про ситуацію навколо виборів у Молдові?
- 15 вересня президентка країни Мая Санду звинуватила Росію у втручанні у вибори. За словами політикині, окупанти використовують священників та мережі ботів для поширення дезінформації.
- Основні наративи російської пропаганди в Молдові охоплюють делегітимізацію європейського вибору країни, нагнітання страху перед інтеграцією в НАТО/ЄС та створення образу України як загрози.
- Президентка Молдови Мая Санду попередила, що Росія може використати Молдову для вторгнення на Одещину і намагається вплинути на парламентські вибори через підкуп голосів та дезінформацію.
- Напередодні виборів російська служба зовнішньої розвідки заявила про нібито підготовку НАТО до військової окупації Молдови для підтримки антиросійської політики. У Москві також стверджували, що після виборів у Молдові можуть бути організовані провокації, які приведуть до потреби введення європейських військ.
- Президент Зеленський попередив про можливі ризики з Придністров'я для України у разі перемоги проросійських сил на парламентських виборах у Молдові.