28 вересня у Молдові відбулися вибори до парламенту. Проходили вони не без ексцесів. Кишинів повідомляв про випадки кібератак на виборчу інфраструктуру та хибні попередження про мінування дільниць.

Також стало відомо про затримання 3 чоловіків, які готували заворушення після виборів, передає 24 Канал із посиланням на поліцію Молдови.

Що відомо про затримання заколотників у Молдові?

Серед них – двоє братів, за якими офіцери стежили майже 2 місяці. Вони, ймовірно, є співробітниками силових структур Придністров'я. За версією слідства, вони керували групами заколотників, відповідали за їхню координацію та логістику.

Під час обшуків у затриманих виявили низку предметів, зокрема піротехнічних і займистих. Їх зловмисники планували використати для залякування натовпу та створення хаосу.

У поліції нагадали, що правоохоронці, прокурори та спецпризначенці проводять дії у межах кримінальної справи, відкритої за фактом підготовки до дестабілізацій та масових заворушень одразу після завершення виборів і під час завтрашнього протесту в столиці.

Зауважимо, що лідер проросійських сил у Молдові Ігор Додон вже заявив журналістам, що на парламентських виборах переможе його партія "Патріотичний блок". Політик анонсував на 12:00 29 вересня "мирний протест" та додав, що "треба захистити перемогу".

Зверніть увагу! Після опрацювання 77, 13 відсотка бюлетенів лідирує правляча партія Санду "Дія і Солідарність, на другому місці – проросійська партія "Патріотичний блок". Розрив становить 17 відсотків голосів.

Що відомо про ситуацію навколо виборів у Молдові?