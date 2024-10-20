Молдова обирає президента й голосує щодо ЄС: МЗС заявило про штучні черги на дільницях у Москві

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що у Москві штучно створили черги на виборчих дільницях. Адже Молдова обирає президента та голосує на референдумі щодо ЄС.

Російські пропагандистські ЗМІ вже поширили відео з чергами на виборчих дільницях та заявили, що до посольства прийшло сотні громадян Молдови. У МЗС Молдови пояснили причини черг та до чого тут Кремль.

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Що кажуть в МЗС Молдови

МЗС Молдови заявило, що виборчі дільниці у Росії відкрилися за місцевим часом о 07:00 20 жовтня та функціонують у штатному режимі.

Щодо великої кількості виборців на двох дільницях, то МЗС згадує, що очікувало можливість скупчення, внаслідок спроб організувати незаконне перевезення виборців на виборчі дільниці.

У процесі підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в Москві. Тому ми вважаємо, що скупчення людей біля цих двох дільниць у Росії були створені штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес,

– заявили в МЗС Молдови.

У міністерстві підкреслили, що:

виборчі дільниці в Москві забезпечені максимальною кількістю бюлетенів – по 5 000 для кожної дільниці;

відкрили виборчі дільниці тільки в приміщенні Посольств через те, що не можуть виконати в інших містах чи локаціях всі вимоги безпеки, щоб переконатися, що не було небезпеки для громадян, які прийдуть голосувати та членів виборчої комісії.

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До речі, у Молдові, крім президентських виборів, проходить референдум щодо того, чи підтримують громадяни закріплення у конституції Молодови курсу на її членство в Євросоюзі.

У бланку є запитання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського Союзу?".