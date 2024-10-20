Придністров’я не підвозить проросійських виборців на дільниці у Молдові

У Молдові відбувається перший тур виборів президента та конституційний референдум щодо євроінтеграції. При цьому відзначається незвично низька явка на виборчих дільницях, призначених для придністровських виборців.

Про це повідомляє Європейська правда. Так, біля дільниць, відкритих у школі міста Варниця, що зазвичай є найбільш завантаженими, і на яких на попередніх виборах збиралася значна черга – зараз вільно.

Дивіться також Вирішальна битва за Молдову: як Росія хоче захопити владу після виборів і до чого тут Україна

На виборах зафіксована незвично низька явка

Чотири роки тому, коли влада Придністров'я забезпечувала підвезення виборців, їм доводилося довго чекати, щоб просто потрапити на виборчу дільницю.

Виборці, які йдуть на вибори, зазначають надзвичайно низьку явку.

Раніше проводили агітацію та організовували людей для участі в голосуванні. Тепер приходять лише ті, хто вважає це своїм громадянським обов’язком,

– розповів один із виборців, житель міста Бендери на ім'я Костянтин.

Він також підкреслив свою підтримку європейського курсу Молдови.

Довідка. Молдова – унітарна парламентська республіка. У такій системі вищим представницьким та законодавчим органом країни є парламент, а президент, відповідно, не є главою виконавчої влади.

Нагадаємо, що у соцмережах завірусилися кадри, на яких громадянин Молдови поставив на місце російських солдатів в окупованому Придністров'ї.