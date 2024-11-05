Кремль розпочав операцію з дискредитації перемоги Санду на виборах президента Молдови, – ISW

У Кремлі не можуть змиритися, що у Молдові перемогла чинна президентка країни Мая Санду. Через це Москва розпочала операцію з дискредитації результатів голосування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни. Загалом Санду здобула понад 55% голосів молдован.

До теми Результати виборів у Молдові: до чого має готуватись Мая Санду після перемоги

Як Росія намагається дискредитувати перемогу Санду

Аналітики розповіли, що 4 листопада Центральна виборча комісія Молдови підтвердила, що Мая Санду набрала 55,35% голосів, перемігши прихильного до Кремля опонента Александра Стояногло.

Численні світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада з перемогою, а міжнародні спостерігачі в основному високо оцінили проведення виборів, попри спроби Росії вплинути на результати проти Санду.

Проросійські опозиційні партії та офіційні особи намагалися дискредитувати перемогу Санду, а Соціалістична партія Молдови назвала її "нелегітимним президентом",

– мовиться у звіті.

Окрім того, пов'язаний з Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російським пропагандистам, що молдовська опозиція нібито має докази "масових фальсифікацій на користь Санду". Водночас прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив одному з кремлівських каналів, що Санду нібито перемогла лише завдяки "голосуванню молдавської діаспори".

Зрештою російські пропагандисти, включно з так званими "військкорами", методично повторили слова прокремлівської молдовської опозиції, що вибори в Молдові "контролювали європейські бюрократи" і що молдавани нібито не мали жодного впливу на визначення результатів голосування.

Раніше ISW повідомляв про систематичні спроби Росії втрутитися у вибори в Молдові, щоб зірвати голосування на референдумі щодо Європейського Союзу у Молдові та нівелювати перемогу Санду.

До слова, Володимир Зеленський провів розмову з Маєю Санду та привітав її з перемогою на виборах. Президент розповів, що він разом з молдавською політикинею скоординували спільні кроки щодо вступу в ЄС, а також Зеленський запросив Санду приїхати до України.