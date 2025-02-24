Пропутінська партія не потрапляє до Бундестагу, що спрощує Мерцу формування коаліції

Пропутінська лівопопулістська партія "Союз Сари Вагенкхнехт" не долає бар'єр у 5%, аби потрапити до Бундестагу. Це полегшує Мерцу створення коаліції.

Партія виступала проти військової підтримки України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bundeswahlleiterin (виборчий орган Німеччини).

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Які результати виборів у Німеччині

У Німеччині оприлюднені попередні результати виборів до Бундестагу, що відбулися 23 лютого. За даними федерального виборчого органу, лівопопулістська партія "Союз Сари Вагенкнехт" набрала 4,97% голосів, не подолавши необхідний п’ятивідсотковий бар’єр і, відповідно, не проходить до парламенту.

Лідерка цієї політичної сили, Сара Вагенкнехт, відома своєю проросійською позицією, закликами до скасування санкцій проти РФ та припинення військової підтримки України.



Попередній розподіл місць у парламенті Німеччини / Фото Bundeswahlleiterin

Ще одна політична сила – Вільна демократична партія (ВДП) – отримала 4,3% голосів, що також не дозволяє їй потрапити до Бундестагу.

Відсутність цих партій у парламенті спрощує процес формування коаліції для Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Переможцем виборів став блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який здобув 28,6% підтримки виборців. Натомість СДПН чинного канцлера Олафа Шольца отримала 16,4% голосів.

Партія "Союз-90/Зелені", що була партнером СДПН у попередній коаліції, набрала 11,6%, а Соціалістична Ліва партія отримала 8,8% і також проходить до парламенту.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) набрала 20,8%. Основні політичні сили країни не розглядають можливості співпраці з АдН. Її раніше підтримав американський мільярдер та радник Трампа Ілон Маск.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц, лідер ХДС, заявив про недостатню підтримку України з боку Німеччини та пообіцяв досягти "незалежності" Європи від США.Він заявив, що, на його думку, Німеччина робила цього недостатньо, адже інакше, "завтра (24 лютого, – 24 Канал) не було б вже три роки, які триває ця війна".

Він зокрема виступив з критикою у бік США через їх нещодавні заяви, сказавши, що Сполученим Штатам "відносно байдуже до майбутнього України".