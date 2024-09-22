На початку вересня ультраправі сенсаційно виграли земельні вибори у Тюрингії та отримали друге місце у Саксонії. У Бранденбурзі партії Шольца вдалося утримати лідерство.

"Альтернатива для Німеччини" активно виступає проти допомоги Україні та є відверто проросійською. 1 вересня вона стала першою ультраправою партією, яка виграла земельні вибори в Німеччині з часів Другої світової війни.

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Вибори у Брандербурзі

Відповідно до прогнозів телеканалів ARD і ZDF, Соціал-демократична партія Німеччини з незначною перевагою виграє на місцевих виборах у федеральній землі Бранденбург.

Довідка: Бранденбург – земля Федеративної Республіки Німеччина. Розташована в східній частині країни. Столиця – місто Потсдам.

Так, партія Шольца отримує від 31 до 32 відсотків, випереджаючи ультраправу "Альтернативу для Німеччини", яка має 29 – 30 відсотків підтримки. Далі 12 відсотків голосів отримав "Альянс Сари Вагенкнехт", 11, 5 – 12 відсотків – "Християнсько-демократичний союз, Зелені мають 4,5 – 5 відсотків голосів.

Голова СДПН у Бранденбурзі і чинний земельний прем’єр Дітмар Войдке, який має високий особистий рейтинг, пригрозив піти у відставку, якщо його партія програє "Альтернативі для Німеччини."

До слова, нещодавно Олаф Шольц представив свій мирний план щодо завершення війни в Україні.