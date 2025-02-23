Вибори в Німеччині: результати екзитполів

У Німеччині 23 лютого відбулися вибори до Бундестагу. За результатами екзитполів, лідирує консервативний блок Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Екзитпол оприлюднив перші результати

У Німеччині 23 лютого відбулися вибори до Бундестагу. О 18:00 за місцевим часом (о 19:00 за Києвом) закрилися виборчі дільниці й почався підрахунок голосів.

За данними екзитполів, на виборах у Німеччині лідирує Фрідріх Мерц з блоком ХДС/ХСС. Його партія, згідно з опитуваннями, отримала найбільшу підтримку – 29%.

Так, перші прогнози виборів у Німеччині на основі екзитполів:

Християнсько-демократичний союз ХДС/ХСС (Union CDU/CSU) на чолі з Фрідріхом Мерцом – 29%;

Альтернатива для Німеччини (AfD) на чолі з Аліс Вайдель – 19,6% (до слова, це рекордний показник для партії на федеральному рівні);

Соціал-демократи (SPD) чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца – 16% (для демократів такий рівень підтримки став новим історичним мінімумом);

Партія "Зелених" (Grüne) на чолі колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком – 13,3%;

"Ліві" (Die Linke) – 8,6%.

Інші партії набрали менш як 5%.

Крім того, за даними екзитполів, явка виборців склала 84% – це найвищий показник з 1990 року.



Результати екзитполів станом на 19:22 / Скриншот

Якщо початкові прогнози справдяться, то кандидат від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц може стати головним претендентом на посаду канцлера. Він виступає за активне збільшення постачання зброї Україні, включаючи сучасні ракети дальнього радіуса дії Taurus. Це, на його думку, дозволить Україні не лише оборонятися, а й завдавати ударів по російських військових об'єктах.

Крім того, Мерц чітко заявляє, що Німеччина підтримує суверенітет України, визнаючи важливість її територіальної цілісності. Ця позиція залишається незмінною, навіть у разі мирних переговорів.

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До слова, Мерц вже оголосив про свою перемогу на виборах. Він повідомив, що стане майбутнім канцлером Німеччини. Водночас Олаф Шольц визнав свою поразку.