Серед претендентів 7 кардиналів: Sky News дізналися, хто претендує стати новим Папою Римським

Серед претендентів на папський престол активно обговорюють сім кардиналів. П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, є одним із головних фаворитів, завдяки своєму досвіду та тісним зв'язкам із Папою Франциском.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. У Ватикані триває конклав, і серед кардиналів активно обговорюються сім претендентів на папський престол.

Читайте також Боротьба за папський престол: хто має найбільше шансів стати новим Папою

Хто стане новим Папою Римським

Хоча це ще не гарантує перемогу жодному з них, перше голосування вже дало уявлення про те, хто користується підтримкою кардиналів.

П'єтро Паролін – один із фаворитів на Папу Римського. 70-річний італієць, який з 2013 року обіймає посаду державного секретаря Ватикану, часто називається "заступником Папи". Він має тісні зв'язки з Папою Франциском і є досвідченим дипломатичним діячем. Якщо Пароліна оберуть, це буде перший випадок за майже 50 років, коли Папою стане корінний італієць.

Зараз він виконує обов'язки декана Колегії кардиналів, оскільки звичайний декан, Джованні Баттіста Ре, вже старший за 80 років.