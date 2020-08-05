Незмінний бацька білоруського народу виступив з традиційним щорічним зверненням до народу республіки. Але вийшло воно якимось коротким і нервовим.

Да, полтора часа для обрюзгшего Лукашенко мало, ведь в предыдущие годы он задорно вещал и 3, и даже 4 часа. Но, в этот раз уверенности и харизмы бацька не излучал, его голос звучал сорвано и пискляво, да и вообще вся речь была надменно эмоциональной, особенно когда речь заходила об оппонентах, точнее оппонентках.

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Спектакль Лукашенко, или Чего боится диктатор

Если свести обращение в одно предложение, то прозвучит оно приблизительно так: Весь мир трещит по швам, экономики рушатся, а Беларусь – единственный островок стабильности. Поэтому то и стремятся все расшатать ситуацию через протесты. Завидуют мол.

А завидовать есть чему – за следующие 5 лет Беларусь продолжит жить в условиях плановой экономики – это когда все производство и цены регулирует власть, ни о какой конкуренции и свободе личности речи быть не может.

А еще в следующую пятилетку в каждом крупном городе построят заводы, зарплата повысится вдвое, а пенсий станет две.

Крики о помощи: Лукашенко начал сомневаться в своей безальтернативности?

Но, наверное, самым важным для бацьки было обращение к силовикам. По сути, Лукашенко просил помощи у милиции, военных и спецслужб не бросать его и умолял помочь. Это ли не сигнал, что Лукашенко реально боится восстаний и, как следствие, потери трона?

Во-первых, Лукашенко намекнул всем, что будет, если после его "победы", кто-то высунется на улицу, цитирую: "Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна." То есть бацька уже решил для себя – бойне быть. А остальным напомнил события 2010 года, когда протесты в Минске, после очередных выборов, были жестоко подавлены.

Но, из обращения стало очевидно – той сильной поддержки силовиков, как в 2010-м, у Лукашенко уже нет, поэтому ему приходится умолять их выйти бить людей во имя вечного президента и против всего плохого и в этот раз.

И это, во-вторых, Лукашенко прямым текстом пытается стравить митингующих и силовиков. Чтобы они реально начали ненавидеть друг друга. Программу "альтернативщиков", а именно так бацька называет оппозицию, он обрисовал следующим набором страшилок, цитирую: "преступников выпустим, чиновников посадим, милицию разгоним, а военных загоним в 90-е… когда они боялись выйти на улицу в форме." Мол, смотрите силовики, придет оппозиция, вспомнит вам 2010-й и накажет.

Либо вы со мной, либо вас линчуют

А чтобы ни у кого не осталось сомнений, что оппозиция – это зло, бацька добавил: "альтернативщики" хотят "обуть в лапти и загнать под плетку" молодежь – будущее Беларуси. У нас есть армия, милиция и спецслужбы, и это их детей вы хотите обуть в лапти?

Но, если этот эмоциональный реверанс на кого-то не подействовал, всегда можно пойти на шантаж. И тут Лукашенко вспомнил как "в 90-е 32 банды в Минске уничтожили".

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Кто не знает, напомню, после прихода Лукашенко к власти в Беларуси появились неформальные силовые группы, которые без суда и следствия расстреливали бандитов прямо на трассе. Так вот Лукашенко вспомнил "грешки" тогдашнему главе администрации президента Михаилу Мясниковичу и намекнул, что помнит, кто давал расстрельные списки: "Когда я потребовал положить мне на стол список бандитов и зачистить их как жуков… молодые парни с КГБ и МВД принесли мне этот список. И мы за пол года очистили Минск от банды".

Мол, ребятки, я все помню. Так что, либо вы со мной, либо вас линчуют. И это, в-третьих.

В-четвертых, Лукашенко прямым текстом дал понять – стреляйте, убивайте, насилуйте, но сохраните мне трон. А за вашу безопасность я потревожусь: "даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за свою безопасность, ни за безопасность своих детей. Я вам это гарантирую". Кстати, то же самое, немного ранее заявил и министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, обращаясь к личному составу.

И, в-пятых, Лукашенко заявил, что у белорусов (читай силовиков) нет права на ошибку, ведь в стране президент наделен невероятными полномочиями. И если эти полномочия попадут не в те руки, то бежать придется всем преступникам режима Лукашенко.

Напоследок же Лукашенко приберег "пряник" для чиновников и силовиков. Обращаясь к ним, бацька попросил их остаться с ним и не принимать эмоциональных решений. А взамен он обещает уже 10 августа пересмотреть из зарплаты и условия труда. И это не странно, ведь чиновники местных разливов сейчас пытаются уйти в сторону, мол, давайте без нас. Да и у многих осталась обида от того, что Лукашенко бросил на войне с пандемией, рассказывая о "психозе", когда эти же местные чиновники с "психозом" боролись.

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Пойдут ли силовики за Лукашенко – вопрос открытый. Но все эти воззвания бацьки напоминают вопли загнанного в угол мальчика, который просит помочь ему. Уверенности в том, что чиновничий и силовой аппарат останутся на его стороне у Лукашенко нет. И он из последних старческих сил сейчас пытается сгрести власть в свои трясущиеся руки. Но Беларусь хочет перемен.

Сам же бацька произнес сакральную фразу, которую сам, похоже, так и не понял: "Держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать".