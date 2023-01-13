Чехія обирає президента: яка позиція кандидатів щодо України

У Чехії стартують президентські вибори. За крісло глави держави борються одразу дев'ять кандидатів.

Перший тур виборчих перегонів пройде 13 – 14 січня. Про це повідомляють чеські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Дев'ять кандидатів на посаду президента Чехії

ЗМІ зазначають, що це будуть треті в історії країни прямі вибори президента. Наступного керівника оберуть з 9 кандидатів. Зокрема, серед них:

Андрей Бабіш – колишній прем'єр-міністр Чехії та голова парламентського руху ANO;

Ярослав Башта – депутат парламентського руху "Свобода і пряма демократія" (SPD);

Марек Гілшер – сенатор, фракція "Старости";

Карел Дівіш – підприємець у сфері інформаційних технологій;

Томаш Зіма – колишній ректор празького Карлового університету;

Дануше Нерудова – колишня ректорка Університету імені Менделя, Брно;

Петр Павел – генерал армії у відставці, ексначальник Генерального штабу Армії Чеської Республіки, колишній голова Військового комітету НАТО;

Йозеф Стржедула – голова Чесько-Моравської конфедерації профспілкових організацій;

Павел Фішер – незалежний сенатор.

Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50% голосів, 27 і 28 січня відбудеться другий тур виборів. Зуважимо, що чинний президент Чехії Мілош Земан вже не братиме участі у виборах.

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Кандидати на посаду президента Чехії / Колаж iROZHLAS

Як кандидати ставляться до України

Зауважимо, що напередодні виборів чеські ЗМІ опитали кандидатів на посаду президента на тему закордонної політики. Зокрема, щодо ставлення до України та повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

Карел Дівіш, Марек Гілшер, Павел Фішер, Дануше Нерудова та Петр Павел чітко висловилися за продовження дипломатичної, фінансової та військової допомоги Україні.

Натомість інші чотири кандидати Андрей Бабіш, Ярослав Башта, Йозеф Стржедула та Томаш Зіма або відмовляються допомагати Україні, або не відповідають конкретно. "Я підтримую мирні переговори, а не війну", — сказав Башта.