Парламент Естонії обрав нову президентку країни: що про неї відомо

У середу, 2 вересня, на таємному голосуванні естонський парламент (Рійгікогу) обрав президентку країни. Нею стала канцлерка юстиції Юлле Мадізе.

Нова президентка отримала 71 голос зі 101. Про це пише ERR.

Що відомо про вибори в Естонії?

Згідно з естонським законодавством, кандидат у президенти мав отримати підтримку двох третин Рійгікогу. Тож для затвердження політика на посаду необхідно було щонайменше 68 голосів. 7 депутатів не проголосували, ще 12 політиків були відсутні на засіданні.

Юлле Мадізе висунули у кандидати в президенти 75 членів Рійгікогу. Відповідні документи до Виборчої комісії Республіки подали представники Партії реформ, партії "Естонія 200", партії "Ісамаа" та Соціал-демократів, а також члени Рійгікогу, які не входять до жодної фракції.

Політикиня вступить на посаду 12 жовтня, склавши присягу перед естонським народом у Рійгікогу.

Що відомо про нову президентку?

51-річна Юлле Мадізе народилася та здобула освіту в Тарту. Вона вчилась на юридичному факультеті.

Жінка працювала в Міністерстві юстиції, Конституційному комітеті Рійгікогу, генеральним аудитором Державного аудиторського управління, юрисконсультом президента. З 2015 року вона обіймала посаду канцлера юстиції. Наприкінці 2021 року її переобрали на цю посаду на другий термін.

Юлле Мадізе одружена з Лаурі Мадізе, який працює суддею Суду Європейського Союзу в Люксембурзі. Її батько – колишній політик і суддя Верховного суду Тину Антон.

Нагадаємо, що її попередник Алар Каріс у розмові з українськими ЗМІ припустив, що найближчими роками Росія навряд чи вдасться до військової агресії проти його країни, проте закликав готуватися до будь-якого розвитку подій у довгостроковій перспективі. Політик заявив, що ніхто не може знати, що станеться через 5, 10 чи 15 років.