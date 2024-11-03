У Молдові розпочався другий тур президентських виборів: що потрібно знати

У неділю, 3 листопада, в Молдові розпочався вирішальний другий тур президентських виборів. За посаду змагаються два кандидати – чинна проєвропейська президентка Молдови Майя Санду та Александр Стояногло, кандидат від проросійської Партії соціалістів.

Про це повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що під час першого туру, який відбувся 20 жовтня, жоден з кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів.

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У Молдові обирають президента

Виборчі дільниці відкрилися 3 листопада о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00. У Молдові та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 – всередині країни, а ще 231 – за кордоном.

За результатами першого туру Майя Санду набрала 42,45% голосів. Повідомлялося, що в штабі Санду були розчаровані результатами голосування. Друге місце тоді посів генеральний прокурор та кандидат від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова Александр Стояногло – він отримав 25,99% голосів.

Раніше Стояногло заявляв, що не підтримує ідею зміни конституції, але додав, що нібито є прихильником "європейських устремлінь" своєї країни. Водночас Майя Санду заявляє, що Стояногло – це людина Кремля, а його перемога загрожує невизначеністю та нестабільністю.

Результати голосування 3 листопада зададуть тон також і парламентським виборам в країні, які відбудуться наступного року – там партія Санду буде боротися за збереження більшості.

Нагадаємо, в день першого туру виборів у Молдові також відбувся референдум щодо євроінтеграції країни. Громадянам ставили питання: "Ви підтримуєте внесення змін до Конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?". За результатами голосування, євроінтеграцію підтримали 50,46% громадян.