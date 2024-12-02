Переміг проросійський кандидат: чи визнав суд дійсним перший тур виборів президента Румунії

24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. На них сенсаційно лідерство здобув позапартійний ультраправий кандидат Келін Джорджеску. Другою за кількістю голосів стала проєвропейська Елена Ласконі. А ось чинний прем'єр-країни Чолаку, якому прогнозували перемогу, залишився поза межами другого туру.

Один із кандидатів – член Європейського парламенту Крістіан Терхеш, який балотувався від Румунської національно-консервативної партії та отримав 1,04 відсотка голосів, поскаржився на фальсифікацію у виборах на користь Елени Ласконі, передає 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Перший тур визнали дійсним

Тоді Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені з першого туру президентських виборів.

ЦВК надіслала до суду дані про перерахунок голосів. Він не враховував близько 640 тисяч голосів діаспори.

Втім, суд визнав: голоси від діаспори не були зареєстровані, тож їх перерахунок "більше не є необхідним". Голова суду Маріан Енаке заявив, що шахрайства із голосами для того, аби змінити результати виборів, не було.

Зрештою, Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, тож другий тур, як і планувалося, відбудеться 8 грудня.

Нагадаємо, що Ласконі мінімально обійшла чинного прем'єра Чолаку, який не дочекався перерахунку голосів і вийшов із президентських перегонів.