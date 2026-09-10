"Залишив двері відчиненими": Рубіо відповів, чи планує балотуватися в президенти США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не має планів балотуватися на посаду президента на виборах 2028 року. Урядовець наголосив, що повністю зосереджений на поточній роботі в адміністрації, хоча й залишив можливість для цього в майбутньому.

Як повідомляє видання NBC News, американський чиновник зробив відповідну заяву під час дипломатичної поїздки до Колумбії.

Що сказав Рубіо про свої подальші політичні плани?

Через візит до Барранкільї Рубіо став одним із небагатьох високопосадовців, які не були присутні на з'їзді Республіканської партії в Далласі.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали держсекретаря, чи вважає він себе одним із найсильніших кандидатів від республіканців на наступних виборчих перегонах. У відповідь посадовець підкреслив свою велику завантаженість у кабінеті міністрів та на посаді радника з національної безпеки.

На пряме запитання про те, чи мріє він очолити Білий дім, держсекретар відповів стримано.

Ну, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але на даний момент у мене немає таких планів. Я на 100% зосереджений на своїй роботі,

– сказав Рубіо.

Джерела видання також підтвердили, що хоча посадовець наразі не планує йти в президенти США, він свідомо "залишив двері відчиненими" для такої можливості надалі.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет, за даними NBC News, останніми місяцями приватно обговорював можливість балотуватися у президенти США у 2028 році. Водночас у Пентагоні та сам Гегсет заперечують такі плани, називаючи повідомлення про його можливу участь у виборах фейками.

Інтерес до політичних амбіцій Гегсета посилився після його серпневого візиту до Айови. У разі участі у виборах він може конкурувати з іншими представниками оточення Дональда Трампа, зокрема віцепрезидентом Джей Ді Венсом.