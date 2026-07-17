Полігонів вистачає, а людей – ні: після виборів у Росії можлива мобілізація, – ГУР

Російська влада не порушуватиме тему мобілізації до парламентських виборів восени 2026 року. А от після них такий сценарій українська розвідка не виключає.

Про це представник Головного управління розвідки Андрій Черняк повідомив в коментарі Укрінформу.

Які плани Росії щодо мобілізації?

Кремль не хоче провокувати невідому реакцію росіян на майбутню мобілізацію, тому максимально уникатиме цієї теми. За словами Андрія Черняка, російська влада казатиме, що її не буде, бо вони сфокусовані на виборах.

Якщо ворожі вожді й пропагандисти зараз дадуть зрозуміти населенню, що вона буде, то невідомо як росіяни на це відреагують. За оцінками воєнної розвідки України, ймовірність проведення мобілізації саме після виборів на Росії зберігається,

– заявив представник ГУР.

Водночас Черняк наголосив, що російському керівництву достатньо наявних навчальних центрів та полігонів для підготовки мобілізованих. "Тобто їм не треба нова інфраструктура для мобілізації, їм просто потрібне "гарматне м'ясо", яке піде воювати", – зазначив він.

Окремо представник розвідки запевнив, що наразі не фіксується створення на території Білорусі російського ударного угруповання.

Там є близько 50 тисяч білоруської армії, є підрозділи забезпечення росіян, але якоїсь загрозливої активності ми не бачимо. Безумовно, протягом кількох тижнів росіяни можуть туди перекинути свої сили, але наразі цього не фіксується,

– пояснив Черняк.

Раніше з подібною заявою про можливу мобілізацію в Росії виступив президент України Володимир Зеленський. Водночас він вважає, що самі російські вибори, що заплановані на 18 – 20 вересня 2026 року, навряд чи вплинуть на можливу ескалацію. За його словами, їхній результат буде визначений ще до голосування.