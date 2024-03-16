Заготовлені методички й критична недовіра до Путіна: хакери зламали пошту виборчого штабу на ТОТ

Хакери змогли зламати пошту виборчого штабу кандидата в президента Росії Владіслава Даванкова на тимчасово окупованих територіях. У ній знайшли заготовлені методички від Кремля, як треба відповідати на питання та спілкуватися зі ЗМІ.

Отриманою інформацією з 24 Каналом поділилися джерела. Важливо, що навіть самі окупанти в листуванні визнають критично низьку явку на голосуванні, тому результати виборів готують заздалегідь.

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Яку інформацію вдалося отримати хакерам

Хакерам вдалося зламати пошту штабу Даванкова. Там знайшли чимало цікавої інформації, зокрема й завчасно підготовлені методички, як треба відповідати на питання на виборчих дільницях.



Хакери зламали пошту штабу Даванкова / Скриншот наданий 24 Каналу

Отримавши доступ до пошти, хакери дізналися, що й самі окупанти визнають – явка на вибори на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) прогнозується дуже низька. Тому політтехнолог Сергій Толмачев, який проводив соцопитування на ТОТ, вирішив надати свої "рекомендації" та надіслав методичку, як відповідати на питання на виборчих дільницях та спілкуватися з представниками ЗМІ.

Так, у Мелітополі провели опитування на початку лютого 2024 року й воно продемонструвало окупантам реальний стан справ. Росіяни поспілкувалися з місцевими жителями й з'ясували, що:

життя у Мелітополі за останній рік змінилося у гіршу сторону,

відсутність роботи та бойові дії в Запорізькій області хвилюють мелітопольців найбільше.

Однак більше окупантів цікавили відповіді щодо виборів президента Росії, втім, і тут вони не отримали втішних відповідей. Так, тільки 5% з 400 опитаних людей довіряють Владіміру Путіну. А ось що справді нажахало росіян, так це факт того, що Даванков має вищу підтримку серед мелітопольців, ніж Путін. Також збентежило окупантів те, що майже 30% українців не збиралися йти на вибори, а ще 35% – не змогли відповісти на це питання. Цю статистику у "звіті" навіть виділили червоним й закликали "особливо звернути на це увагу".

Невтішні результати опитування для окупантів на ТОТ / Фото надані 24 Каналу

"Можемо намалювати Путіну й 200%"

У Головному управлінні розвідки також повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей колаборанти разом з військовими та ФСБ обходять домівки українців та роз'яснюють "за кого потрібно голосувати". До таких дій ворог вдається, адже добровільно місцеві жителі не беруть участі у псевдовиборах.

При цьому окупанти наголошують, що можуть "намалювати" своєму диктаторові й понад двісті відсотків підтримки, а результат "виборів Путіна" буде незмінний. Разом із тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати Путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію,

– наголосили в ГУР.

У розвідці додали, що окупанти настільки бояться українців, що вдаються до різних дій, щоб не допустити провокацій. Так, на окупованій Херсонщині російські загарбники напередодні виборів провели фільтраційні заходи. Основним критерієм виявлення "нелояльних" українці була відсутність паспорта Росії.

"Під тиском "виборчого" фарсу продовжують перебувати українські підприємці та освітяни на поневолених землях. Одним у разі відмови "підтримати" Путіна, окупанти погрожують позбавити права займатися підприємництвом. Інших – залякують звільненням. До пенсіонерів на ТОТ у кремлівських агентів інший "агітаційний підхід" – їх намагаються змусити "проголосувати" підкупом та обманом про "краще життя" і "соціальні виплати"", – повідомили у розвідці.

Втім, попри тиск зі сторони окупантів та постійні фільтраційні заходи, українці на окупованих територіях не бажають брати участі у псевдовиборах Путіна. Більшість людей чинить опір ворогу, зачиняючись у власних домівках.