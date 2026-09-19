Путіну потрібні не вибори: він виписує собі індульгенцію на нову мобілізацію

У Росії триває черговий політичний перформанс – так звані вибори до Держдуми. Але від реального вибору там приблизно як від бублика дірка.

Триденне голосування, електронна система, голосування на прибудинкових територіях, на лавках і капотах машин. Спостерігачів не допускають на дільниці, бюлетені рвуть і топчуть, а на тимчасово окупованих українських територіях усе відбувається фактично під дулами автоматів. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Навіщо Путіну весь цей цирк, якщо результат відомий наперед?

Бо йому зараз потрібна не Дума.

Йому потрібна легітимація того, що він збирається робити далі.

Путін намагається продати росіянам картинку: у вас є вибори, ви самі проголосували, ви самі підтримали цю владу. А отже, підтримали й війну.

І ось тут починається найнебезпечніше.

Ці вибори можуть стати індульгенцією на подальшу мобілізацію. Кремль намалює потрібний результат, покаже чергові цифри підтримки "Єдиної Росії" і скаже: народ із нами. Народ підтримує партію. Народ підтримує війну. Отже, народ готовий і далі за неї платити. І вже не лише грошима.

Питання для Путіна зараз у тому, скільки ще росіян можна відправити на фронт. Чи готові вони терпіти дефіцити, дорожчі продукти, падіння рівня життя? Чи готові дивитися на дедалі більшу кількість трун? І головне – чи готові самі йти помирати за його імперські амбіції?

Бо стара модель уже дає збій. Гроші за контракт ще працюють, але дедалі гірше. Людей забирають із тюрем, СІЗО, з роботи. Російській армії потрібно не просто компенсувати величезні втрати – Кремль думає про формування нових підрозділів, бригад і дивізій.

Саме тому Путіну так потрібна картинка всенародної підтримки.

Не має значення, як росіяни проголосують насправді. Голоси можна вкрасти, цифри – намалювати, незручних спостерігачів – не пустити. У системі, де немає реальної опозиції, політичної конкуренції та безпеки для тих, хто думає інакше, вибори давно перестали бути виборами.

Це ритуал.

Ритуал, після якого Кремль зможе сказати: ви самі нам це дозволили.

І тому ці бутафорські вибори важливі не тим, хто потрапить до Держдуми. Розклад сил там навряд чи зміниться.

Важливо те, що Путін спробує зробити після них.

Бо намальований бюлетень сьогодні може перетворитися на цілком реальну мобілізаційну повістку завтра.