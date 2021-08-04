Те, що витворяє Путін, тягне на 20 років в'язниці

Те, що витворяють Путін і його ОЗУ з "виборами" до Держдуми у вересні – це нині вже ніякому іншому опису не піддається, крім статті 278 КК РФ (до 20 років в'язниці). Що ж робити у вересні, в цій ситуації? Далі читайте російською.

НЕвыборы должны быть показаны НЕвыборами оглушительно громко в России и на весь мир. Поэтому – Умное голосование.

Не пропустите Лукашенко совсем съехал с катушек

Умное голосование заставит путинскую ОПГ еще больше сойти с ума, слететь с катушек и устроить полнейший, показательный шабаш недопуска, снятий, фальсификаций и еще всего остального набора электоральных преступлений. Мы должны их заставить возвести количество и качество их собственных электоральных преступлений в гаргантюанский масштаб. Что они, конечно же, и сделают.

А далее, конечно же, российские граждане, а также мировое сообщество, должны отказать путинской ОПГ и "новоизбранной" Госдуме как в легитимности, так и в законности. Просто на основании электоральных преступлений гаргантюанского масштаба, которые будут хорошо задокументированы.

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Отказ в легитимности и законности влечет за собой гражданское неповиновение, если вы понимаете, о чем я.

Тогда путинская ОПГ попытается сделать "площадь Тяньаньмэнь", но им прямо сейчас надо четко объяснить, что именно это повлечет за собой.

Ведь тогда сценария справедливого суда уже не будет

Будет только лишь сценарий фонарных столбов и черенков от лопаты.