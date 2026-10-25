Рекордна явка на виборах у Сербії: чи стане експрезидент Вучич прем'єром

У Сербії 25 жовтня розпочалися дострокові парламентські вибори. Головне протистояння точиться між партією колишнього президента Александара Вучича та студентським рухом.

Позачергове голосування у вересні призначив колишній глава держави. Про це пишуть Reuters та Savremena politika.

Що відомо про вибори?

Біля виборчих дільниць по всій країні утворилися тривалі черги, а теперішній рівень активності виборців майже удвічі перевищує показники попередніх виборів, які проходили у 2023 році. Станом на 12:00 проголосували 34,55 % виборців, повідомила на прес-конференції Республіканська виборча комісія РЕК. На попередніх виборах явка до 12:00 становила 21,33.

На виборах висунули 18 політичних списків, проте ключова боротьба розгортається між правлячою Сербською прогресивною партією та об'єднанням "Студентський список – Студенти перемагають". Александар Вучич очолює список своєї політсили і в разі перемоги планує обійняти посаду прем'єр-міністра.

Дуже важливо, щоб усі люди прийшли та проголосували, якщо вони хочуть щось змінити, і я думаю, що зараз час для змін, – сказала адвокатка Марія Цвітічанін на виборчій дільниці в Белграді.

Зазначимо, що він керує країною 13 років. З 2014 до 2017 він був прем'єр-міністром Сербії, з 2017 по 2026 роки перебував у кріслі президента, а тепер знову намагається стати прем'єром. За час його перебування при владі країна зберігала теплі відносини з Китаєм та Росією, водночас прагнучи доєднатись до ЄС.

Багато виборців підтримують його за те, що він вивів Сербію з економічної невизначеності. За його президентства активно будувались нові автомагістралі, залізниці, школи та лікарні.

Я голосувала за наших дітей, нашу молодь... наші діти заслуговують на мир і роботу, тільки Вучич може це забезпечити, – розповіла прихильниця чинної влади.

Зі свого боку молодіжний рух виставив 250 кандидатів, серед яких є викладачі університетів, актори та фермери. Вони обіцяють подолати корупцію та реформувати систему освіти. Водночас вони не дуже акцентують увагу на своїх зовнішньополітичних намірах.

Очолює список кардіолог Ілля Срданович. Наразі невідомо, хто стане прем'єр-міністром у разі перемоги опозиції.

Я сподіваюся, що сьогоднішній день пройде в демократичній атмосфері, в мирі, і що ми законно оберемо новий уряд у Сербії,

– сказав Срданович.

Масові протести проти владних інституцій спалахнули після трагедії в листопаді 2024 року в місті Новий Сад. Тоді внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі загинули 16 людей, що спричинило тривалу хвилю обурення у суспільстві.

Нагадаємо, що студенти звинувачували владу в корупції та вимагали відповідальності за трагедію. Згодом їх підтримала значна частина суспільства. Опозиція також звинувачувала експрезидента у корупції та зв'язках з організованою злочинністю.

Правозахисники та активісти заявляють, що після початку демонстрацій влада посилила тиск на опонентів. Сам Вучич і його партія заперечують звинувачення в корупції, репресіях і стеженні за політичними противниками.

Це перші з моменту приходу до влади у 2012 році Олександра Вучича вибори, які можна назвати по-справжньому конкурентними та результат яких залишається невизначеним,

– розповів DW політолог Душан Спасоєвич.

Він вважає, що найкращим варіантом розвитку подій стала б переконлива перемога одного з двох протиборчих таборів, інакше на Сербію чекає "післявиборча криза".