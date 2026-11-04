Маск пожартував про поразку республіканців, в кампанію яких даремно вклав історичну суму

За попередніми підрахунками, Республіканська партія програє проміжні вибори до Конгресу США. Ілон Маск відреагував на поразки кандидатів, у кампанію яких вклав майже пів мільярда доларів.

Своєю реакцією мільярдер поділився у соцмережі X.

Куди пішли гроші мільярдера

Мабуть, мої космічні лазери, призначені для втручання у вибори, цього разу не спрацювали,

– написав мільярдер, додавши емодзі знизування плечима.

Як передають AFP та The New York Times, бізнесмен став найбільшим окремим донором, вклавши 474 мільйони доларів в кампанії республіканців.

Пожертви Маска здебільшого надходили до створеного ним у 2024 році комітету America PAC, а також до структури Republican Senate Leadership Fund (SLF).

Зокрема, у вересні SLF використав 168 мільйонів доларів із внесків підприємця для підтримки соратника президента США Дональда Трампа Кена Пакстона, який висувався в Сенат у Техасі.

Проте навіть це не забезпечило йому перемоги – кандидат від демократів Джеймс Таларіко обійшов Пакстона і став першим представником Демократичної партії у цьому штаті з 1994 року.

У цих передвиборчих перегонах ми кинули виклик власним голіафам: найбагатшій людині світу, найвпливовішій людині світу та всьому вашингтонському істеблішменту,

– підкреслив Таларіко на святковому мітингу в Остіні.

За попередніми підсумками виборчих перегонів та прогнозами ЗМІ демократи забезпечують собі більшість місць в обох палатах Конгресу США.

Раніше Дональд Трамп заявляв про готовність захистити Маска від розслідувань демократів та не виключав превентивного помилування у разі спроб конфіскації його активів.