"Немає різниці, хто стане президентом": Іран намагався вплинути на вибори в США

В Ірані заявили, що немає суттєвої різниці, хто стане президентом США. Попри такі заяви, Іран намагався втрутитися у вибори, поширюючи дезінформацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Зазначається, що іноземні супротивники використовували дедалі більш витончені операції, спрямовані на втручання в президентські перегони у США.

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Як в Ірані коментували вибори в США

За словами іранських ЗМІ, представниця іранського уряду Фатеме Мохаджерані підтвердила, що загальна політика Ірану та Сполучених Штатів "є послідовною". Вона також додала, що "необхідні заходи були сплановані заздалегідь".

Мохаджерані заявила, що вибори президента Сполучених Штатів нібито не мають стосунку до Ірану і що "загальна політика США та Ірану не змінилася".

Водночас стало відомо, що Іран все ж намагався втрутитися у вибори та вплинути на результати. Зокрема керована Іраном мережа облікових записів, а також фейкових новинних сайтів, спрямовувала поляризовані повідомлення на американських виборців на протилежних кінцях політичного спектра.

Також за кілька днів до виборів у США державний іранський англомовний телеканал Press TV оприлюднював нібито аналітичні сюжети, які зображували Сполучені Штати як "померлу" націю.

До слова, під час своєї переможної промови Дональд Трамп заявив, що збирається зупинити всі війни, які зараз тривають у світі. За словами політика, під час його попередньої каденції війни не було.