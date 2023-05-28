На дільницю – на лікарняному ліжку і з ягням: як турки обирають президента

28 травня у Туреччині стартував другий тур виборів президента. Кандидати вже проголосували, а також на дільниці приходять віддавати свій голос навіть з тваринами.

Чинний президент Ердоган вважає, що сьогодні процес підрахунку голосів буде дуже швидким. До того ж він закликав турків голосувати на виборах із високими ставками.

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Турок проголосував на лікарняному ліжку

ЗМІ повідомляють, що один із жителів Туреччини прибув на вибори на лікарняному ліжку, щоб проголосувати. Люди йому аплодували.

Користувачі соцмереж поширили відповідне відео, на якому чоловік прибув до відділку за допомогою медиків.

Як турок віддав свій голос на виборах на лікарняному ліжку: дивіться відео

На вибори прийшли навіть з ягням

Жінка прибула на виборчу дільницю в Стамбулі, щоб проголосувати, разом з білим ягням.

Як проголосували кандидати на президенство Туреччини

Так, Ердоган привітав своїх прихильників, коли голосував у Стамбулі, закликавши турків голосувати на виборах із високими ставками.

Думаю, сьогодні процес підрахунку голосів буде дуже швидким. Для турецької демократії важливо бачити такі президентські вибори,

– сказав чинний президент після голосування.

Він додав, що участь у 90 відсотків є типовою для першого туру. Туреччина підтвердила свою прихильність до демократії, взявши участь у виборах на 90 відсотків.

"Я сподіваюся, що результати виборів будуть сприятливими для Туреччини. Ми закликаємо виборців прийти на вибори та дотримуватися демократії", – додав Ердоган.



Ердоган віддав свій голос / фото AFP

До речі, Кемаль Киличдароглу також проголосував у другому турі президентських виборів у Туреччині.

Як виявилось, цього разу Ердоган і Киличдароглу проголосували одночасно.



Кемаль Киличдароглу також проголосував / Скриншот з відео

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