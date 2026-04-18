Росія вирощує нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині, – WP

Після поразки Віктор Орбан на виборах у Угорщина, позачергові парламентські вибори в Болгарії, заплановані на 19 квітня, набули для Москви особливого значення. Кремль може спробувати відновити свій вплив у ЄС через болгарський політичний ландшафт.

Про це пише The Washington Post.

Що Росія очікує на виборах у Болгарії?

За даними журналістів, Росія вже мала досвід втручання у виборчі процеси в Болгарії. Напередодні нинішньої кампанії активізувалася мережа акаунтів у соцмережах, які просувають політичну силу Румен Радев – одного з фаворитів на посаду прем’єра, якого вважають лояльним до Кремля. Аналітика Sensika Technologies показала, що контент із хештегом #rumenradev публікували у десятки разів активніше, ніж матеріали на підтримку його основних конкурентів.

Колишній посол Болгарії в Росії Іліян Василев зазначає: Кремль прагне компенсувати втрату союзників у ЄС після втрати позицій Орбана. Подібні побоювання висловлюють і експерти, зокрема директор Центру вивчення демократії Мартін Владимиров, який не виключає координовану кампанію впливу.

Що з себе представляє Радев?

Політичний проєкт Радева – коаліція "Прогресивна Болгарія" – з’явився лише кілька місяців тому, але швидко набрав підтримку. Він активно використовує свій імідж антикорупційного лідера після протестів, що призвели до падіння уряду. Водночас, за оцінками аналітиків, навіть у разі перемоги йому доведеться формувати коаліцію, що обмежить можливості діяти як повноцінний союзник Москви у ЄС.

Різні опитування показують, що "Прогресивна Болгарія" має високі шанси на перемогу. Друге місце посідає партія ГЄРБ.

Радев уже давно підтримує Кремль. Він виступає проти угоди про безпеку, яку тимчасовий уряд Болгарії підписав з Україною минулого місяця, а також проти вступу країни до єврозони. Він апелював до православності Болгарії, казав, що країна "може стати важливою ланкою для відновлення відносин з Росією".

Експерти сходяться на думці: Болгарія навряд чи стане "другою Угорщиною".

"Радев ніколи нічого не блокуватиме. По-перше, у Радева не буде власного уряду. Щоб протистояти 26 державам-членам, потрібна досить велика сила. Болгарія може легко увійти до проросійського блоку. Проблема в тому, хто очолюватиме цей блок", – сказав журналістам болгарський політолог Іван Крастев.

Болгарські політики схильні до більшої обережності через свою залежність від фінансування ЄС. Втім, країна може внесли свій вклад у дестабілізацію Євросоюзу.

