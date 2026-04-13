У Ростові зачекалися: у мережі реагують мемами на поразку Орбана на виборах

13 квітня, 13:02
Сергій Попович
Основні тези
  • Партія "Фідес" Віктора Орбана програла вибори в Угорщині, а конституційну більшість отримала партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра.
  • Мережа вибухнула мемами, жартуючи про те, що Орбан може приєднатися до інших політиків, які втратили владу, у Ростові.

Партія "Фідес" Віктора Орбана з тріском програла вибори в Угорщині. Мережа вибухнула мемами.

Найяскравіші меми та жарти про поразку Орбана в Угорщині зібрав 24 Канал.

Які меми роблять з нагоди програшу Орбана на виборах в Угорщині?

В Угорщині пройшли парламентські вибори, які поклали край 16-річному безперервному правлінню Віктора Орбана. Партія "Фідес" розгромно програла вибори, а конституційну більшість у парламенті угорці довірили "Тисі", яку очолює більш проєвропейський Петер Мадяр.

У мережі традиційно на таку знакову подію відреагували мемами.


"Диктаторопад" у світі продовжується / фото з соцмереж

Віктору Орбану пропонують вирушити до Ростова та скласти компанію Віктору Януковичу та Башару Асаду – іншим друзям Путіна, які втратили владу.

Орбана запрошують до Ростова

Згадують також кумедну закономірність, що багато політиків, яким Зеленський тис руку, втратили владу незабаром.


Рукостискання із Зеленський "проклинає" політиків / Фото із соцмереж

Мем з Віктором Орбаном / Фото із соцмереж


Вибори в Угорщині на український манер / Фото із соцмереж

Жартують також на тему того, що Орбан вкрай активно використовував персону Володимира Зеленського у своїй виборній кампанії.

Роблять з Орбаном і ШІ-карикатури на відомих персонажів або на образи, з якими його асоціюють.

ШІ-меми з Орбаном


Джей Ді Венс – поганий піар-менеджер / Фото із соцмереж

Які результати виборів в Угорщині?

  • Опозиційна партія "Тиса" випереджає владну "Фідес" за результатами підрахунку голосів. 

  • "Тиса" може претендувати на 138 місць у 199-місному парламенті, тоді як "Фідес" – лише на 55. Ще на 6 мандатів розраховує права партія Mi Hazánk ("Наша Батьківщина").

  • Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині та привітав лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою.

  • Володимир Зеленський привітав суперника Орбана Петера Мадяра та висловив готовність розвивати співпрацю з Угорщиною.