У Ростові зачекалися: у мережі реагують мемами на поразку Орбана на виборах
Партія "Фідес" Віктора Орбана з тріском програла вибори в Угорщині. Мережа вибухнула мемами.
Найяскравіші меми та жарти про поразку Орбана в Угорщині зібрав 24 Канал.
Які меми роблять з нагоди програшу Орбана на виборах в Угорщині?
В Угорщині пройшли парламентські вибори, які поклали край 16-річному безперервному правлінню Віктора Орбана. Партія "Фідес" розгромно програла вибори, а конституційну більшість у парламенті угорці довірили "Тисі", яку очолює більш проєвропейський Петер Мадяр.
У мережі традиційно на таку знакову подію відреагували мемами.
"Диктаторопад" у світі продовжується / фото з соцмереж
Віктору Орбану пропонують вирушити до Ростова та скласти компанію Віктору Януковичу та Башару Асаду – іншим друзям Путіна, які втратили владу.
Орбана запрошують до Ростова
Згадують також кумедну закономірність, що багато політиків, яким Зеленський тис руку, втратили владу незабаром.
Рукостискання із Зеленський "проклинає" політиків / Фото із соцмереж
Мем з Віктором Орбаном / Фото із соцмереж
Вибори в Угорщині на український манер / Фото із соцмереж
Жартують також на тему того, що Орбан вкрай активно використовував персону Володимира Зеленського у своїй виборній кампанії.
Роблять з Орбаном і ШІ-карикатури на відомих персонажів або на образи, з якими його асоціюють.
ШІ-меми з Орбаном
Джей Ді Венс – поганий піар-менеджер / Фото із соцмереж
Які результати виборів в Угорщині?
Опозиційна партія "Тиса" випереджає владну "Фідес" за результатами підрахунку голосів.
"Тиса" може претендувати на 138 місць у 199-місному парламенті, тоді як "Фідес" – лише на 55. Ще на 6 мандатів розраховує права партія Mi Hazánk ("Наша Батьківщина").
Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині та привітав лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою.
Володимир Зеленський привітав суперника Орбана Петера Мадяра та висловив готовність розвивати співпрацю з Угорщиною.