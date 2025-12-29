Вибори через "Дію": Федоров чесно відповів, чи це реально

Проведення виборів в Україні актуалізувалося на тлі мирних перемовин та вимог з боку США. Зважаючи на воєнний стан, організувати цей процес складно. Онлайн-формат голосування вимагає суттєвих змін до законодавства, відповідного рішення Верховної Ради та позиції Центральної виборчої комісії.

Про таке міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав під час прямого етеру в соцмережі Tik Tok, передає 24 Канал.

Читайте також Війну телефоном не завершити: у Зеленського прокоментували можливу розмову з Путіним

Чи можливо провести вибори онлайн?

Днями Володимир Зеленський позитивно оцінив ідею онлайн-голосування. Втім, міністр підкреслив, що наразі такі пропозиції мають виключно публічний, теоретичний характер і не підкріплені ані нормативною базою, ані технічною підготовкою.

Зауважте! Ні Міністерство цифрової трансформації, ні команда розробників застосунку не займаються створенням або впровадженням такого механізму.

За словами Федорова, для цього парламент має ухвалити відповідні законодавчі зміни, а ЦВК визначитися з доцільністю такого формату та суб'єктами його реалізації.

На сьогодні ж, окрім обговорень у публічному просторі, жодних реальних кроків у цьому напрямку не зроблено. Лише після ухвалення необхідних рішень можна буде говорити про можливий подальший розвиток цієї ідеї.

Нагадаємо, 23 грудня, Центральна виборча комісія поновила роботу Державного реєстру виборців в Україні. Це перше відновлення його роботи з моменту початку повномасштабної агресії Росії.

Як Україна готується до можливих виборів?