Не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану, – Арахамія про вибори в Україні
- Вибори в Україні не відбудуться раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану, згідно з висновками 9-го Діалогу Жана Моне, каже Арахамія.
- Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк також заявила, що вибори під час війни неможливі, оскільки "закон і безпека понад усе".
Вибори не вперше стають темою обговорень з початку повномасштабного вторгнення. Однак у "Слузі народу" наголошують – їх проведення у воєнний стан неможливе.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова голови фракції у Верховній Раді України Давида Арахамії. Він звертається до висновків, прийнятих під час 9-го Діалогу Жана Моне.
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Що відомо про вибори
За словами Арахамії, в рамках Діалогу лідери усіх фракцій та груп уклади угоди про те, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану.
Рекомендую усім ще раз ознайомитися з документом,
– написав голова фракції.
Про вибори висловилася й Олена Шуляк – очільниця партії "Слуга народу", голова Комітету держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Виборів до кінця війни не буде, а будь-хто, хто маніпулює датами, лише грає на руку Кремля. Хитати й дезінформувати – ось їхня мета,
– заявила Шуляк.
За її словами, вибори в Україні наразі неможливі, оскільки "закон і безпека понад усе". Першим пріоритетом зараз є якнайшвидше справедливе завершення війни, і лиш опісля – проведення голосування.
"Війна і вибори – не фон для політичних ігор. Думайте критично. І пам’ятайте: головна битва зараз – не за бюлетені, а за країну", – написала голова партії "Слуга народу".
До слова, Центральна виборча комісія України в січні 2025 року відновила доступ до інформації про вибори. Раніше, з початку повномасштабного вторгнення, вона була закритою з міркувань безпеки.